מרחב תרבות חדש של שאנל בשנגחאי: 50 אלף ספרים בשטח עצום

בסמוך לנהר החואנגפו, בתוך תחנת כוח תעשייתית שהוסבה למוזיאון עכשווי, פותח בית האופנה שאנל את Espace Gabrielle Chanel - ספרייה ציבורית ראשונה בסין המוקדשת לאמנות עכשווית.

המיזם, המשתרע על כ‑1,700 מ"ר רבוע בקומה השלישית של מוזיאון Power Station of Art (PSA), מבקש לחבר בין מחקר, אדריכלות, עיצוב וניסיון תרבותי חי, ולהפוך את המוזיאון למוקד ידע והתנסות עבור קהל רחב בשנגחאי ומחוצה לה. גשר תרבות בין מזרח למערב הספרייה החדשה, שפותחה בשיתוף פעולה ארוך טווח בין בית האופנה הצרפתי לבין מוזיאון PSA, נתפסת בשאנל לא רק כמהלך תדמיתי, אלא כנדבך נוסף באסטרטגיה תרבותית רחבה יותר. ינה פיל, נשיאת תחום האמנות, התרבות והמורשת בשאנל, מתארת את Espace Gabrielle Chanel כהתגלמות חזון קרן התרבות של שאנל: עידוד חילופי תרבות, כיבוד מורשת, שמירה על ארכיונים לאומיים והצגת עבודות אוונגרדיות עדכניות. בעיני הנהלת PSA, המרחב החדש הוא מחווה לחדשנים תרבותיים ובמה לדור הבא של יוצרים, שנועד לצמצם את הפער ההיסטורי בין שדה האמנות העכשווי בסין לבין הזירה הבין־לאומית.

חזון אדריכלי בלב תחנת כוח

Espace Gabrielle Chanel תוכננה בידי האדריכל היפני קזונרי סאקאמוטו, שבחר לבסס את אופי המבנה התעשייתי על הדימוי של "עמק של ספרים": רמפות מתונות, מדפים בגבהים משתנים וזרימה רכה של חללים המנוגדת לקווים הנוקשים של מעטפת הבטון. הספרייה כאמור משתרעת על שטח של כ‑1,700 מ"ר ומכילה אוסף של יותר מ‑50 אלף ספרים והקלטות שמע, מתוכם למעלה מ‑10,000 כבר נגישים לעיון הציבור.

לצד אזורי הקריאה נוספו למוזיאון אולם תצוגה משודרג, מרכז עיצוב, תיאטרון ציבורי בן כ‑300 מקומות ומרפסת המשקיפה אל הנהר - מהלך שמחזק את PSA כמרכז תרבות רב־תכליתי.

תוכן, ארכיון ותוכנית אמנותית

הספרייה מתמקדת באמנות, בעיצוב, באדריכלות, בתרבות ובמדעי החברה, ומתוכננת לשמש ככלי עבודה לחוקרים, אוצרים, סטודנטים וקהל רחב המתעניין בשדה העכשווי. מעל חלל הקריאה מוקם מרכז לתיעוד אמנות עכשווית סינית, שמרכז חומרים ארכיוניים ושיתופי פעולה עם אמנים, אוצרים וחוקרים, במטרה לשמר ולהקיף את הפרקטיקות האמנותיות המתהוות בסין היבשתית.

קרן התרבות של שאנל והעתיד בשנגחאי

הספרייה בשנגחאי היא המהלך המשמעותי הראשון של קרן התרבות של שאנל באסיה, נוסף על מעורבותה בכ‑50 פרויקטים ב‑15 מדינות, בהם שיתופי פעולה עם מוסדות במלז, טאיפיי וסיאול.

הפרויקט נשען על תוכנית Next Cultural Producer, שיצאה לדרך ב‑2021 במטרה לעודד פרקטיקות חדשות בעיצוב עכשווי, תיאטרון ואדריכלות סינית, וכעת מתרחב למרחב קבוע המיועד לקהילה המקומית - מקום שבו ספרייה, ארכיון, תערוכות ובמה חיה מתקיימים זה לצד זה.

עבור שנגחאי, עיר שבה תחנת כוח לשעבר הפכה למוזיאון המדינה הראשון לאמנות עכשווית, המהלך מסמן שלב נוסף בשינוי התפקיד של מוסדות תרבות: ממכונות ייצור אנרגיה - למנועי רעיונות.