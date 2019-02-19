ספריית אמנות עכשווית ראשונה בסין: שאנל וחלל Power Station of Art פותחות בשנגחאי את Espace Gabrielle Chanel - מרחב תרבותי חדש המשתרע על כ־1,700 מ״ר בתחנת כוח תעשייתית לשעבר, וכולל ספרייה עם עשרות אלפי כותרים, ארכיון לאמנות סינית עכשווית, אולם תצוגה ותיאטרון בן כ־300 מקומות (בעולם)
היא איננה אשת חיל במובן הרגיל של המילה, אין היא מוכרת בדרכה, בחינוך הילדים - כי אין לה. ומה היה התבשיל הכי טוב שלה? אנו לא יודעות, או אולי מידה מיוחדת שהצטיינה בה בבן אדם לחברו אף לא זה הוא גולת הכותרת * סיפור חייה אומנם לא חסר אתגרים וקשיים, אך לא מהם יצא שמה, הלא זאת גבריאל בונר שאנל, הקרויה בפי הכל- קוקו שאנל (נשים, משפחה)