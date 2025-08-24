רוסיה התמודדה בסוף השבוע עם אחת המתקפות המשמעותיות ביותר בשטחה מאז תחילת המלחמה: מתקפת כטב"מים נרחבת שכוונה גם לתשתיות רגישות במיוחד.

במוצאי שבת, בסמוך לחצות, כטב"מ אוקראיני הופל מעל תחנת הכוח הגרעינית בקורסק -במרחק קצר מגבול אוקראינה - אך פיצוצו גרם לשריפה ולנזק חמור במתקן משנה.

כתוצאה מכך הופחתה בחצי התפוקה של אחד הכורים. הנהלת המתקן מיהרה להודיע כי הקרינה נותרה יציבה ולא נרשמו נפגעים, אך עצם העובדה שמתקן גרעיני נפגע מאלצת את רוסיה להתמודד עם חשש בינלאומי ממשי. הסוכנות לאנרגיה אטומית של האו״ם מסרה כי היא עוקבת אחרי הדיווחים והזכירה כי מתקנים גרעיניים חייבים להיות מוגנים מכל פגיעה צבאית.

במקביל, מאות קילומטרים צפונה, באזור מפרץ פינלנד, נרשם אירוע נוסף שממחיש את עומק העימות.

לפחות עשרה כטב"מים הופלו מעל נמל אוסט-לוגה בצפון רוסיה, וחלקים מהם גרמו לפיצוץ במסוף ענק של חברת נובאטק, שבו מעובד גז קונדנסט לייצור דלק סילוני ומזוט.

מושל מחוז לנינגרד, אלכסנדר דרוזדנקו, ציין כי כוחות כיבוי פעלו במקום וכי לא נרשמו פגיעות בנפש. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות ברוסיה תיעדו כטב"מ שחדר למתחם המסוף, לפני שהצית כדור אש עצום שהתנשא לשמים ויצר עמוד עשן שחור רחב.

מסוף אוסטלוגה, שהוקם ב-2013, מייצא בעיקר נפט לשווקים באסיה, ביניהם סין, סינגפור, טייוואן ומלזיה, וכן דלק סילוני לאיסטנבול.

בעקבות התקיפה, מספר נמלי תעופה ברוסיה, בהם פולקובו שבלנינגרד, נאלצו להפסיק טיסות במשך שעות ארוכות, לפי דיווחי רשות התעופה האזרחית הרוסית.

במקביל, כטב"מים אוקראיניים פגעו במתקן תעשייתי בעיר סיזראן שבמחוז סמרה. מושל האזור מסר כי ילד נפצע בתקיפה, אך לא פירט את המתקן המדויק. מוקדם יותר בחודש זה דיווח הצבא האוקראיני על פגיעה בבית זיקוק בעיר, שבבעלות רוסנפט, שהביאה להפסקת פעילות הייצור והקבלת הנפט הגולמי.