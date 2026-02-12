מהמרים בפולימרקט ( צילום: AI )

בית המשפט בתל אביב, התיר לפני זמן קצר (חמישי) לפרסם, כי כנגד אזרח ואיש מילואים הוגש כתב אישום, בעוון סחר במידע צבאי על מנת לבצע הימורים באתר ההימורים הפופולרי פולימרקט.

בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר ארזים במלמ״ב ומשטרת ישראל, נעצרו לאחרונה מספר חשודים, ביניהם אזרח ואנשי מילואים, בחשד כי ניהלו הימורים ב״פולימרקט״ בנוגע להתרחשותם של מבצעים צבאיים וזאת על בסיס ידיעות מסווגות, שאליהן היו חשופים אנשי המילואים מכוח תפקידם בצבא. בתום חקירה במלמ״ב ובשב״כ, לאחר שגובשה תשתית ראייתית נגד אזרח ואיש מילואים, החליטה הפרקליטות על העמדתם לדין פלילי בעבירות ביטחוניות חמורות ועבירות שוחד ושיבוש מהלכי משפט. החקירה נוהלה במשותף בשב״כ ובימ"ר ארזים, המשותפת למלמ"ב במשרד הביטחון ולמשטרת ישראל, יחד עם מצ"ח ומחב״ם, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. במערכת הביטחון מדגישים כי בביצוע הימורים מעין אלה, בהסתמך על מידע סודי ומסווג, טמון סיכון ביטחוני של ממש לפעילות צה״ל ולביטחון המדינה.

אתר פולימרקט על הימורים בין טראמפ לקמלה האריס ( צילום מסך: פולימרקט )

מהדוברות המשותפת נמסר: "מלמ״ב, שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה רבה את המעשים המיוחסים לנאשמים ויפעלו בנחישות על מנת לסכל ולמצות את הדין עם כל אדם המעורב בפעילות של שימוש במידע מסווג שלא כחוק. יובהר כי המפורט בהודעה זו בלבד מותר לפרסום, על פי החלטת בית המשפט. יתר פרטי החקירה וזהותם של המעורבים נותרו חסויים תחת צו איסור פרסום".

לפני מספר שבועות נחשף בכאן ידשות, כי צה"ל ושב"כ בודק חשד, לפיו גורמים במערכת הביטחון שהיו חשופים למידע מסווג, עשו במידע שימוש באתר ההימורים.

על פי הדיווח אז, אותו גורם אנונימי "הצליח" להמר בהצלחה מרבית על לפחות ארבעה אירועים הקשורים לישראל.

האירועים הביטחוניים המדוברים, שאותו יוזר אנונימי הצליח להמר, קשורים למבצע עם כלביא, בו ישראל תקפה את איראן.

אותו משתמש הימר על סכומים גבוהים של עשרות אלפי דולר והוא צדק ב-דיוק מפחיד בכל ההימורים שלו.

גם בארצות הברית מסתבר השתמשו גורמים במערכת הביטחון באתר ההימורים הפופולרי, וכעת נחקר שם איך אחד המשתמשים הרוויח סכום עתק של מאות אלפי דולרים, בהימור שלו על כך שנשיא ונצואלה יודח בזמן הקרוב - דבר שקרה שעות לפני התקיפה החשאית של ארצות הברית בוונצואלה.