מעיינות השמחה הנשפעים ממעיינו של הגה"צ רבי שמעון גלאי ביום הפורים, ידוע ליודעי חן. שוקי לרר בחר שלא לפספס את ימי הפורים בצילו, ובעדשת מצלמתו נקלט רגעי שמחה כאשר הגה"צ חבש שטריימיל חסידי על ראשו להרבות בשמחה | בדרך לתעד את המקובל, עצר הצלם לתעד את הגאון רבי יצחק הקר בקריאת המגילה, ומגיש גלריה (חרדים)
ראשי ישיבות, אישי ציבור ותלמידים רבים השתתפו בשמחת נישואי נכדת הגאון רבי יצחק הקר, ראש ישיבת גרודנא, בת לבנו הגאון רבי יוסף שלמה הקר מראשי הישיבה ונינת הגר"ש רוזובסקי זצ"ל • לרגל השמחה יצא קובץ בית היין משיעוריו של הסבא ראש הישיבה • צפו בתיעוד (חרדים)