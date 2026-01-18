כפי שדווח בשבוע שעבר ב'כיכר השבת', חבר המועצת וראש ישיבת גרודנא באר יעקב, נכנס לניתוח מורכב, במוצאי שבת חלה החמרה במצבו הרפואי והוא הובהל למחלקת טיפול נמרץ ובשעות האחרונות (ראשון) חלה הטבה במצבו.

ראש הישיבה עבר ניתוח מורכב ביום חמישי האחרון ברגליו, בבית החולים תל השומר, לאחר הניתוח הוא נשאר להתאוששות בבית החולים.

מקורביו מספרים ל'כיכר השבת': "החל מכניסת השבת, ראש הישיבה היה מעט מעורפל בשל המשככי הכאבים שהוא נטל, לאחר צאת השבת הוא התקשה בנשימה והוחלט להעבירו למחלקת טיפול נמרץ".

לדברי המקורבים: "הסיבה להעברתי היא ככל הנראה בשל המשככים שהוא לקח וההשפעה על הגוף, אך ברוך השם, בשעות האחרונות, ראש הישיבה חזר לעצמו והחל לתקשר עם סביבתו והוא לא מורדם ולא מונשם, ככל שיותר ירבו בתפילות להחלמתו, אנו מאמינים שמצבו ישתפר עוד".

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילות, תחנונים ומעשים טובים להחלמתו המהירה של הגאון רבי יצחק בן נחמה לרפואה שלמה.