ראש הישיבה וחבר המועצת הישיש הגאון רבי יצחק הקר, הובהל במוצאי שבת למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר, בחסדי שמיים, במהלך הלילה חלה התייצבות במצבו | הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים לרפואתו (חדשות חרדים)
חברי-הכנסת של "דגל התורה" ינסו לגבש הסדר חדש עם צה"ל, שיאפשר קבלת דחייה משרות במרוכז. הגר"ג אדלשטיין: "ביקור בלשכת הגיוס יכול לקלקל הכל". ובתוך כך, הורה אמש הרה"צ רבי ישראל הגר מויז´ניץ מן בחורי הישיבות המתגוררים בחו"ל ושבים לביתם לקראת פסח, לרכוש כרטיס טיסה במרוכז ולטוס בצוותא עם חבריהם
הבוקר הגיע הגר"י הגר שליט"א למסע חיזוק מוסדותיו בשכונת ברכפלד. בנאום שנשא בישיבה, אמר: "הבחורים צריכים להיות נוכחים אך ורק בקבלת פנים. בחור שייתפס על-ידי בחתונה, אני אגרש אותו מהאולם". כתב "כיכר השבת", דוד כהן, תיעד את הביקור. בלעדי (חדשות, חרדים)