זקן חברי המועצת וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הורה אמש (שני) במניין הקבוע בביתו להגיד בסיום התפילה, פרקי תהילים לרפואתו של ידידו מנוער.

חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת גרודנא באר יעקב נפל למשכב ועבר ניתוח לאחרונה, בשל זיהום שנמצא ברגלו.

בעקבות מצבו הרפואי, הורה ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, להגאון רבי יצחק אייזיק פלונצ'ק מראשי ישיבת גרודנא באר יעקב, שעבר לפני העמוד להגיד פרקי תהילים. הרב פלונצ'ק אף עדכן את הגרב"ד על מצבו של ראש הישיבה.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילות, תחנונים ומעשים טובים להחלמתו המהירה של הגאון רבי יצחק בן נחמה לרפואה שלמה.

כזכור אין זו הפעם הראשונה שראש הישיבה החשוב נפל למשכב- והוא אף הורדם והונשם, ולפני מספר שנים דיווחנו כאן ב'כיכר השבת', על השמחה ששררה בישיבה כאשר ראש הישיבה שוחרר בסוף זמן חורף מבית החולים ומסר שיעור כללי - אחרי שכל זמן חורף הוא לא יכל להגיע לישיבה.

הבחורים בישיבה סיפרו אז ל'כיכר השבת': "זו הייתה התרגשות גדולה, שכן בחורף האחרון, זכינו להיות הרבה במחיצת ראש הישיבה, לאחר שהתאושש ממחלתו ובסוף הזמן, הוא נלקח מאיתנו, שמחנו לדעת שהיה זה "לקיחה זמנית", וכעת, הוא שב וחזר אלינו. כולנו תפילה, שכעת ראש הישיבה יחדש נעוריו מקדם ויבוא יותר לישיבה".