השידוך שמסעיר את גאון יעקב: "הוא השפיץ של הישיבה - לא סתם רה"י בחר בו לחתן" • מעייריב

מצבו הקשה של חבר המועצת: כל הפרטים על עצרות התפילה ברחבי הארץ | הפסיקה הדרמטית של בית הדין וההשלכות על חוק הגיוס | כך ישיבת "יסודות" בת"א ציינה את היארצייט לתלמיד הישיבה | סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של משה לודמיר ז"ל | "נפטר במיתת נשיקה": מודיעין עילית באבל על פטירתו של הרב חיים אילוז זצ"ל | ראש הקיבוץ שידך - ורה"י בחר את תלמידו לחתן - כל הפרטים מהשידוך שמסעיר את גאון יעקב (מעייריב)

בכל הארץ

בוגרי ישיבת "גרודנא" יתכנסו הערב במספר מוקדים ברחבי הארץ - בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית וחיפה לעצרות תפילה המוניות לרפואתו של ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק בן נחמה הקר לרפו"ש בתושח"י. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הדיין מבעלזא הכריע

יממות ספורות לאחר פרסום הדיל הפוליטי שנרקם בין אגודת ישראל ל - דיל שמטרתו לאפשר את חזרתו לכנסת של ח"כ יצחק פינדרוס ובכך להשיב את הבכורה למפלגה הליטאית, הבוקר חשף פרשן כיכר השבת ישי כהן על פסק בית דין שסגר את הדיל ולא הותיר לאייכלר ואגודת ישראל שום ברירה מלבד קיום ההסכם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יארצייט בתל אביב

תלמידי ישיבת יסודות-לב (יסודות התורה בתל אביב בראשות רה"י הגרב"צ לב) ציינו בשבוע שעבר את יום השנה לפטירתו של תלמיד הישיבה אברהם מסיאס באירוע רב רושם ויוצא דופן. לצד שיחות החיזוק המרגשות - בישיבה ערכו סיום הש"ס כשהאירוע כלל זיץ מוזיקלי עם שמואל גריינמן. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא שואלים שאלות

ביום שישי התקיימה הלוייתו קורעת הלב של תלמיד ישיבת באיאן - הבה"ח משה לודמיר ז"ל שנעדר מספר ימים בנחל מודיעין וגופתו אותרה ביום שישי בבוקר. אביו שיבדלחט"א נפרד ממנו בהספד שלא הותיר עין יבשה.

מיתת נשיקה

בשורה קשה ומרה פשטה הבוקר עם היוודע דבר פטירתו הלילה במיתת נשיקה, של הגאון הצדיק רבי חיים אילוז זצ"ל, והוא בן 95 בפטירתו. במהלך התקופה האחרונה הרב אילוז נחלש, אבל למרות גילו המופלג וחולשתו הרבה הוא השתדל במאור פניו שלא להכביד ולא להעמיס על אף אחד, כשתמיד השיב בענווה יוצאת דופן שהכל בסדר והודה בלב רחב ונפש חפצה לכל מי שהתעניין או דאג. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעשה בשידוך

כשרב בוחר בתלמידו לחתן - יש בכך כדי להעיד על גדלותו של החתן המיועד. זו הסיבה שבישיבת גאון יעקב בבני ברק לא מפסיקים לדבר ולשוחח אודות השידוך שבחר לו הגר"י לאער לבתו. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

