אברהם מסיאס ז"ל היה תלמיד בישיבת יסודות התורה, אשר נפטר בעודו בחור צעיר. הוא התגורר בירושלים והיה בן למשפחה חרדית שומרת תורה ומצוות.

בישיבת יסודות התורה, בה למד אברהם, הוא נודע כתלמיד שקדן ובעל מידות טובות. חבריו לספסל הלימודים זוכרים אותו כבחור צנוע ועדין נפש, שתמיד היה מוכן לעזור לזולת ולהושיט יד לכל דורש.

הסתלקותו הפתאומית של אברהם מסיאס ז"ל היכתה בתדהמה את משפחתו, חבריו ורבותיו. בהלווייתו השתתפו מאות אנשים, ביניהם בני משפחה, חברים לישיבה ותושבי השכונה, אשר באו לחלוק לו כבוד אחרון.

לזכרו הוקמו מספר מפעלי חסד והונצח שמו בפעילויות תורניות שונות, המנציחות את דרכו ואת אישיותו המיוחדת. משפחתו וחבריו ממשיכים לשמר את זכרו באמצעות לימוד תורה ומעשי חסד לעילוי נשמתו.