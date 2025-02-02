כיכר השבת

אברהם מסיאס ז"ל

אברהם מסיאס ז"ל היה תלמיד ישיבת יסודות התורה שנפטר בצעירותו. דמותו המיוחדת והסתלקותו הפתאומית הותירו חותם עמוק בקרב חבריו ומכריו

אברהם מסיאס ז"ל היה תלמיד בישיבת יסודות התורה, אשר נפטר בעודו בחור צעיר. הוא התגורר בירושלים והיה בן למשפחה חרדית שומרת תורה ומצוות.

בישיבת יסודות התורה, בה למד אברהם, הוא נודע כתלמיד שקדן ובעל מידות טובות. חבריו לספסל הלימודים זוכרים אותו כבחור צנוע ועדין נפש, שתמיד היה מוכן לעזור לזולת ולהושיט יד לכל דורש.

הסתלקותו הפתאומית של אברהם מסיאס ז"ל היכתה בתדהמה את משפחתו, חבריו ורבותיו. בהלווייתו השתתפו מאות אנשים, ביניהם בני משפחה, חברים לישיבה ותושבי השכונה, אשר באו לחלוק לו כבוד אחרון.

לזכרו הוקמו מספר מפעלי חסד והונצח שמו בפעילויות תורניות שונות, המנציחות את דרכו ואת אישיותו המיוחדת. משפחתו וחבריו ממשיכים לשמר את זכרו באמצעות לימוד תורה ומעשי חסד לעילוי נשמתו.

עוד כתבות על אברהם מסיאס:

חדשות עם קנייטש

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר