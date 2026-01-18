ליל שישי של התעלות בלב תל אביב

שנה חלפה מאז נקטף בדמי ימיו הבחור החשוב אברהם מסיאס ז"ל, ובני ישיבת "יסודות התורה" הוכיחו כי זיכרונו חי ופועם בין כותלי בית המדרש. במעמד מרטיט שהתקיים בליל שישי האחרון, חגגו בני הישיבה את סיום הש"ס כולו – פרויקט אדיר שנלמד על ידי הבחורים לעילוי נשמתו.

את הערב פתח המשפיע הנודע, הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, שעורר את הלבבות בדרשת חיזוק חוצבת להבות לקראת ימי השובבי"ם. "הקב"ה רק מחכה שנבקש", זעק ר' מיילך בפני הבחורים, כשהוא מעלה על נס את עוצמת התפילה וההתמדה.

רגע השיא נרשם במהלך סעודת המצווה, כאשר אביו של המנוח ריגש את מאות המשתתפים: "בני לא הותיר זרע, אך כל דף גמרא שלכם וכל חיזוק של חבורת 'זכור לאברהם' בימי שישי – הם הילדים שלו, הם ההמשך שלו בעולם".

ראש הישיבה, הגרב"צ לב, ספד לתלמידו האהוב והזכיר את מאור הפנים הייחודי שהיה סימן ההיכר שלו. האירוע נחתם בזיץ סוחף אל תוך הלילה עם בעל המנגן שמואל גריינמן, כשהבחורים יוצאים בתחושת התעלות לקראת המשך הזמן.