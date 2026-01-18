כיכר השבת
זיכרון ושמחה

דמעות, ריקודים וחיזוק מצמרר: סיום הש"ס המרגש שנמשך עד אור הבוקר

ליל שישי שלא יישכח: ישיבת "יסודות התורה" ציינה שנה לפטירת חברם למנורה בזיץ מרומם עם שמואל גריינמן וסעודת מצווה יוקרתית. הגרב"צ לב בשיחה נדירה על התמדה ומאור פנים. סיקור וגלריה (עולם הישיבות)

המשפיע רבי מיילך בידרמן ביישיבת יסודות לב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)

ליל שישי של התעלות בלב תל אביב

שנה חלפה מאז נקטף בדמי ימיו הבחור החשוב אברהם מסיאס ז"ל, ובני ישיבת "יסודות התורה" הוכיחו כי זיכרונו חי ופועם בין כותלי בית המדרש. במעמד מרטיט שהתקיים בליל שישי האחרון, חגגו בני הישיבה את סיום הש"ס כולו – פרויקט אדיר שנלמד על ידי הבחורים לעילוי נשמתו.

סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)
סיום הש"ס בליל שישי ביסודות תל אביב (צילום: באדיבות תלמידי הישיבה)

את הערב פתח המשפיע הנודע, הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, שעורר את הלבבות בדרשת חיזוק חוצבת להבות לקראת ימי השובבי"ם. "הקב"ה רק מחכה שנבקש", זעק ר' מיילך בפני הבחורים, כשהוא מעלה על נס את עוצמת התפילה וההתמדה.

רגע השיא נרשם במהלך סעודת המצווה, כאשר אביו של המנוח ריגש את מאות המשתתפים: "בני לא הותיר זרע, אך כל דף גמרא שלכם וכל חיזוק של חבורת 'זכור לאברהם' בימי שישי – הם הילדים שלו, הם ההמשך שלו בעולם".

ראש הישיבה, הגרב"צ לב, ספד לתלמידו האהוב והזכיר את מאור הפנים הייחודי שהיה סימן ההיכר שלו. האירוע נחתם בזיץ סוחף אל תוך הלילה עם בעל המנגן שמואל גריינמן, כשהבחורים יוצאים בתחושת התעלות לקראת המשך הזמן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר