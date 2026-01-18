הרב יצחק לאער מכהן כאחד מראשי ישיבת גאון יעקב בבני ברק, תפקיד שהוא ממלא לצד גיסו הגאון רבי שרגא ברלין. הרב לאער שמוסר שיעורים לבני שיעור א' - הוא חתנו של ראש הישיבה המייסד, הרב זאב ברלין זצ"ל, שהקים את המוסד ופיתח אותו לאחת מישיבות הליטאיות המובילות בבני ברק.

ישיבת גאון יעקב נוסדה על ידי הרב זאב ברלין זצ"ל והפכה למוסד תורני מרכזי בעיר בני ברק. הישיבה ידועה בגישתה הלימודית המעמיקה ובדרך הלימוד המסורתית הליטאית. לאחר פטירתו של הרב ברלין, עברה ההנהגה לידי שני חתניו - הרב יצחק לאער והרב שרגא ברלין, ששומרים על מורשתו ומפתחים את הישיבה.

הרב לאער ממשיך את דרכו של חמיו בהנהגת הישיבה, תוך שמירה על האופי והמסורת שהונחלו על ידי המייסד. הוא מעביר שיעורים לתלמידי הישיבה ומשמש כדמות מנחה ומובילה עבור מאות תלמידים הלומדים במוסד.

ההנהגה המשותפת של הרב לאער והרב ברלין מאפשרת המשכיות והתפתחות של המוסד, תוך שילוב של ניסיון והמשך מסורת משפחתית בהנהגת הישיבה. שני ראשי הישיבה פועלים יחד לקידום הלימוד והחינוך התורני במוסד.