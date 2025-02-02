מצבו הקשה של חבר המועצת: כל הפרטים על עצרות התפילה ברחבי הארץ | הפסיקה הדרמטית של בית הדין וההשלכות על חוק הגיוס | כך ישיבת "יסודות" בת"א ציינה את היארצייט לתלמיד הישיבה | סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של משה לודמיר ז"ל | "נפטר במיתת נשיקה": מודיעין עילית באבל על פטירתו של הרב חיים אילוז זצ"ל | ראש הקיבוץ שידך - ורה"י בחר את תלמידו לחתן - כל הפרטים מהשידוך שמסעיר את גאון יעקב (מעייריב)
לכבוד חג השבועות – חג מתן תורה, 'כיכר השבת' יוצא בסקירה נרחבת על מנחילי השמועה בדורנו, ראשי הישיבות האמונים על הנחלת התורה לבחורי הישיבות | אלו הם ראשי הישיבות שעלו לתודעה הציבורית בעשור האחרון וסחפו אלפי תלמידים | היכן הם למדו, מה שיטות הלימוד ומה סוד ההצלחה? • פרויקט חג (מגזין)
אנשי השיטור העירוני בבני ברק, עצרו בחור חרדי בן 25, שריסס כתובות גרפיטי על הקירות בעיר נגד ישיבת "יסודות", בהן נכתב כי "יסודות סגורה על פי פסק מרן הגראי"ל" • ריסוס הכתובות מגיע בצל הפילוג בישיבה בשבוע האחרון בין המנהלה רב אברהם זיאת לראש הישיבה הגאון הרב ברוך צבי לב (חרדים, ארץ)
שבע שנים התנהלה הישיבה הגדולה ב'יסודות' על מי מנוחות, גדלה משנה לשנה והפכה את עצמה למובילה שבישיבות הספרדיות. אבל אז פרץ הסכסוך בין ראש הישיבה למשפחת זיאת שמממנת אותה ולאחר שנה הוחלט על הסכם "גירושין שקטים". מדוע גדולי ישראל חוששים? 'כיכר השבת' עושה סדר בפרשה (חרדים,ארץ)
לאחר מכתב ראשי הישיבות המעידים כי מרן הגראי"ל שטיינמן אישר לגרב"צ לב לפרוש ולהקים ישיבה חדשה, מתפרסם כעת מכתב שלישי ובו חיזוק מיוחד לרב הפורש • "הוא תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה חשוב" • "כל מעשיו ופעילותיו בישיבה היו על פי דעת תורה וכל דברי המלעיזים הם שקר גמור" (חרדים)
לאחר המכתב בחתימת ידם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי הקורא לתלמידי ישיבת "יסודות" שלא לעזוב, מתפרסם כעת מכתב של הגרמ"ה הירש, הגר"ב ויסבקר והגר"נ קפלן, המעידים כי לאחר שלא הצליחו לפתור את הבעיות בישיבה, אישר הגראי"ל לגרב"צ לב לפתוח ישיבה חדשה (חרדים)
כיממה לאחר שראש ישיבת "יסודות" הודיע על כוונתו לצאת לדרך חדשה, שלחו גדולי ישראל מכתב מיוחד לתלמידים בו הם מבקשים מהם שלא לעזוב את הישיבה. "צער גדול לשכינה הקדושה" כתבו מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי. בכיר בישיבה ל"כיכר השבת": "אנחנו לא חוששים לעתיד, יש ביקוש אדיר" (חדשות)