לילות טרופי שינה עוברים על אזרחי ישראל העוקבים בדריכות אחר המסרים הסותרים מהבית הלבן בנושא איראן. שעות אחרי שבעולם הפנימו שתקיפה אמריקנית באיראן ירדה מהפרק לעת עתה, הסנאטור הבכיר גראם טורף את הקלפים ומותיר אותנו במתח. סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.

כשביבי נלחם

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא מעל לכל ספק הפוליטיקאי המשופשף שידעה מדינת ישראל בכל הזמנים. לטוב ולמוטב. לאורך השנים הוא מגלה בקיאות רבה בנבכי הפוליטיקה הפנים מגזרית - הן בקרב מצביעי מפלגות הציונות הדתית והן בקרב הבורחים החרדים. הוא מכיר לעומק את המתחים בין בתי גדולי ישראל ומנצל זאת לטובתו מעת לעת. הפעם - הקרבן של ביבי הם חסידות גור שנותרה כמעט לבדה מבין המפלגות החרדיות בהתנגדות נחרצת להעברת החוק שיסדיר את מעמדם שללומדי התורה במחיר כואב של הפקרת החרדים שאינם יושבי בית המדרש. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בעל תוקע

איש התקשורת המכונה "האדמו"ר החרדי" מיהר לחגוד את המהלך המבריק של פטרנונו הפוליטי רה"מ בנימין נתניהו ושיגר עקיצה כואבת לרמ"ט המיתולוגי של הסיעה המרכזית באגודת ישראל - מוטי בבצ'יק. האחרון לא נותר חייב וכינה את מגל "שופר". כל הפרטים הפיקנטיים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הילולת ה'קצות החושן'

בליל שישי האחרון, יום הילולא של ה'קצות החושן', רבינו אריה ליב העללר זכותו תגן עלינו אמן, התאספו תלמידי ישיבת "באר התלמוד - חזון יחזקאל", לסדר לימוד מיוחד בתורתו של בעל ההילולא, ביוזמת רה"י הגאון רבי ליאור אנקונינה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

איך אומרים תהילים?

בעולם התורה עוקבים בדריכות אחר מצבו של ראש ישיבת גרודנא (באר יעקב) חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק הקר. רעו וידידו בהנגת הישיבה, רה"י חבר המועצת הגאון רבי צבי דרבקין, ביקש במהלך השיעור כללי השבוע מתלמידיו להתפלל ולמוד לרפואתו בשל מצבו הקשה ואף "הדריך" את הגרודנאים - "איך אומרים תהילים". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הציבור נקרא להתפלל לרפאות רה"י הגאון רבי יצחק בן נחמה בתושח"י