כיכר השבת
צפוב בתיעוד

זעזוע בגבעתיים | אלמוני השחית תפילין וסידורים בכניסה לבית כנסת: "פגיעה בליבו של העם היהודי כולו"

אלמוני הגיע לפנות בוקר לבית הכנסת הגדול 'בית יוסף' בגבעתיים והשחית תפילין, טלית וסידורים, אותם השליך על רצפת הכניסה | המשטרה פתחה בחקירה| הרבנים הראשיים מסרו: "פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו" (חדשות, חרדים)

1תגובות
צפו בתיעוד (צילום: מתוך מצלמות האבטחה)

זעזוע בעיר גבעתיים לאחר שאלמוני הגיע לפנות בוקר (שני) לבית הכנסת הגדול 'בית יוסף' בעיר והשחית תפילין, טלית וסידורים, אותם השליך על הרצפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע החריג.

יצוין כי בית הכנסת היה פתוח אך החשוד לא נכנס אליו ולא ניסה להשחית או לפגוע בבית הכנסת, אך כאמור בצלמות האבטחה תועדו הרגעים המזעזעים של השחתת תשמישי הקדושה.

הרבנים הראשיים, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, מסרו הבוקר: "הלב נשבר למראה סידורי תפילה, תפילין וטליתות שהושחתו והושלכו בביזיון. פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו, ובמיוחד במקום של אחדות, אהבת ישראל וקירוב לבבות".

בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)

הרבנים הראשיים קראו "למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה לפעול בנחישות לאיתור הפורעים, להעמידם לדין ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו".

ממלאי מקום רבני העיר גבעתיים, הרב אשר ויזל והרב חן סיידה, אמרו הבוקר: "גבעתיים איננה מקום למלחמות דת ופגיעה בבתי כנסת בשום פנים ואופן, היא עיר שכל האוכלוסיות חיות בה בהרמוניה ושלום, כך היה וכך זה יישאר.

"המעשה הנורא בפתח בית הכנסת הלילה הוא ניסיון נואל להצית מתח בעיר ולפגוע ברגשותיהם של יהודים באשר הם יהודים".

הרבנים הוסיפו: "אנו סומכים על רשויות האכיפה שימצו את כל חומרת הדין עם העבריין שחילל במזיד את תשמישי הקדושה ואת בית הכנסת, ובכך יבהירו כי לא תהיה סובלנות למעשים חמורים שכאלו".

בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)

מהמשטרה נמסר: "במוקד המשטרה התקבל הלילה דיווח על חשוד שהגיע רכוב על גבי קורקינט ועצר מחוץ לבית כנסת ברח' גלבוע בגבעתיים.

"החשוד הוציא מתיקו האישי תשמישי קדושה (תפילין וספרים), השחית אותם ונמלט מהמקום.

"שוטרי תחנת גבעתיים הגיעו למקום והחלו בסריקות לצד חקירה שנפתחה תוך איסוף ממצאים וראיות".

בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)
בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)
בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)
בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כי הדת היא פקטור אצלו, היא מדליקה לו משהו לעומת אתאיסט שחי את החיים בשקט לא מפריע ולא מפריעים לו
דווקא זה שהשחית יש לו סיכוי לחזור בתשובה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר