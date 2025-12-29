צפו בתיעוד ( צילום: מתוך מצלמות האבטחה )

זעזוע בעיר גבעתיים לאחר שאלמוני הגיע לפנות בוקר (שני) לבית הכנסת הגדול 'בית יוסף' בעיר והשחית תפילין, טלית וסידורים, אותם השליך על הרצפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע החריג.

יצוין כי בית הכנסת היה פתוח אך החשוד לא נכנס אליו ולא ניסה להשחית או לפגוע בבית הכנסת, אך כאמור בצלמות האבטחה תועדו הרגעים המזעזעים של השחתת תשמישי הקדושה. הרבנים הראשיים, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, מסרו הבוקר: "הלב נשבר למראה סידורי תפילה, תפילין וטליתות שהושחתו והושלכו בביזיון. פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו, ובמיוחד במקום של אחדות, אהבת ישראל וקירוב לבבות".

בית הכנסת 'בית יוסף', לפנות בוקר ( צילום: באדיבות המצלם )

הרבנים הראשיים קראו "למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה לפעול בנחישות לאיתור הפורעים, להעמידם לדין ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו".

ממלאי מקום רבני העיר גבעתיים, הרב אשר ויזל והרב חן סיידה, אמרו הבוקר: "גבעתיים איננה מקום למלחמות דת ופגיעה בבתי כנסת בשום פנים ואופן, היא עיר שכל האוכלוסיות חיות בה בהרמוניה ושלום, כך היה וכך זה יישאר.

"המעשה הנורא בפתח בית הכנסת הלילה הוא ניסיון נואל להצית מתח בעיר ולפגוע ברגשותיהם של יהודים באשר הם יהודים".

הרבנים הוסיפו: "אנו סומכים על רשויות האכיפה שימצו את כל חומרת הדין עם העבריין שחילל במזיד את תשמישי הקדושה ואת בית הכנסת, ובכך יבהירו כי לא תהיה סובלנות למעשים חמורים שכאלו".

מהמשטרה נמסר: "במוקד המשטרה התקבל הלילה דיווח על חשוד שהגיע רכוב על גבי קורקינט ועצר מחוץ לבית כנסת ברח' גלבוע בגבעתיים.

"החשוד הוציא מתיקו האישי תשמישי קדושה (תפילין וספרים), השחית אותם ונמלט מהמקום.

"שוטרי תחנת גבעתיים הגיעו למקום והחלו בסריקות לצד חקירה שנפתחה תוך איסוף ממצאים וראיות".

