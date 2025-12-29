הזדמנות בב"ב שלא תחזור: רוצו לחטוף דירה משודרגת מקבלן

אל תפספסו את ההזדמנות לחיות בבני ברק, ברמה של חו"ל ( צילום: יח"צ )

הד עצום בקרב מחפשי הדיור והמשקיעים בבני ברק: חשיפת רף האיכות החדשני של 'דירות דיימונד' מעוררת תכונה רבה בשטח. מדובר ב-46 דירות יוקרה הנבנות במיקום האסטרטגי ביותר בעיר – מפגש הרחובות אבוחצירא והירקון, על התפר שבין בני ברק המיתולוגית לשכונות החדשות.

אמנת דיימונד: סטנדרט חדש של איכות הפרויקט נבנה על פי 'אמנת דיימונד' – מחויבות בלתי מתפשרת לאיכות בנייה שחורגת מהמקובל. הדירות נבנות עם דגש מיוחד על אקוסטיקה מתקדמת ואיטום ברמה גבוהה, מה שמבטיח איכות חיים ושקט גם בלב העיר התוססת. בנוסף, המיקום צמוד לפארק ענק שמוקם בשטח הפרויקט, מה שמעניק מרחב נשימה נדיר בבני ברק.

לחיות בבני ברק, ברמה של חו"ל - סטנדרט בניה שלא נראה כמותו בבני ברק ( צילום: יח"צ )

הבונוס שסוגר לכם את הפינה: 50,000 ש"ח במתנה!

מעבר למפרט הטכני המשודרג, ב'דיימונד' החליטו ללכת עד הסוף: 50,000 שקלים מתנה לכל רוכש, המיועדים לריהוט ואבזור הבית. מדובר בהטבה חסרת תקדים שמאפשרת למשפחות להיכנס לבית החלומות כשהוא מאובזר בסטנדרט הגבוה ביותר, ללא הוצאות נוספות.

המוח שמאחורי המהלך: האסטרטגיה של אהרן היינה

ההצלחה המטאורית של הקמפיין והדיוק של המסרים אינם מקריים. על הליווי האסטרטגי והובלת המהלך כולו אמון הפרסומאי אהרן היינה. היינה, המוכר בזכות חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה", מלווה את הפרויקט במומחיות רבה תוך זיקוק המסרים והפנייה המדויקת לקהל היעד. היכולת שלו לתרגם את היתרונות ההנדסיים של הפרויקט לשפה של יוקרה והזדמנות נדירה, היא זו שהפכה את 'דיימונד' למותג שכולם רצים לבדוק.

אבי שלו, מנכ"ל חברת 'רכסים': "החזון שלי ב'דיימונד' היה לשבור כל שיא של איכות חיים בבני ברק. אנחנו רואים את ההתנפלות של הרוכשים ומבינים שהציבור זיהה כאן הזדמנות של פעם בדור".

בני ברקים, אל תגידו "לא ידענו"!

הדירות נחטפות וההטבה מוגבלת.