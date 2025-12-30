קריאת הרבנים הראשיים: יום הקדיש הכללי גם לזכר קדושי המלחמה

במכתב מיוחד שפורסם לקראת צום עשרה בטבת, קוראים הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, לציבור הרחב ולקהילות הקודש בארץ ובתפוצות, להקדיש את יום הקדיש הכללי גם לזכרם של חללי וקדושי מלחמת "חרבות ברזל" שמועד רציחתם המדויק נותר עלום.

כזכור, יום עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל עוד בשנת תשי"א כיום ה'קדיש הכללי' לזכר מיליוני היהודים שנרצחו בשואה האיומה ויום פטירתם לא נודע. במכתבם ציינו הרבנים כי יש להוסיף לזיכרון זה גם את חללי המערכה האחרונה: "הרינו קוראים לזכור את הנספים באמירת קדיש ובתפילות לעילוי נשמות הקדושים שנרצחו, ובפרט לאחר מלחמת חרבות ברזל, עבור אלו שמועד פטירתם אינו ידוע".

עוד ביקשו הרבנים להקדיש את הלימוד בבתי המדרש ובמרכזי התורה בכל העולם לעילוי נשמת הקדושים, בתפילה ובתקווה לביאת גואל צדק ולנחמת עם ישראל.

היום מצוין בכל קהילות ישראל צום עשרה בטבת, אחת מארבע התעניות לזכר חורבן בית המקדש. בתאריך זה החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, מצור שהוביל בסופו של דבר לחורבן הבית הראשון. עם השנים, הפך היום גם למועד שבו מתייחד עם ישראל עם זכרם של אלו שלא זכו לקבר ישראל או ליום זיכרון אישי, וכעת נוספו אליהם גם קדושי המלחמה האחרונה.