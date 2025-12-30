אחרי מתקפת הטרור: ההבטחה של שגרירת אוסטרליה לשלוחים בישראל

שגרירת אוסטרליה בישראל, לינדל סאקס, השמיעה נאום נוקב מאוד בעקבות הפיגוע במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, לפני שבועיים. בפגישה עם שליח חב"ד בתל אביב, הרב שמואל גרליצקי והרב אברהם שמואל לוין, ציינה השגרירה את הערכתה של ממשלת אוסטרליה לקהילה היהודית במדינה והעלתה על נס את פועלם של שלוחי חב"ד באוסטרליה - הפועלים שם כבר למעלה מ-75 שנה, מאז שנשלחו החסידים הראשונים לאוסטרליה להפיץ שם את אור התורה והחסידות.

את ימי האבל על הפיגוע היא כינתה כ"השבוע האפל ביותר בהיסטוריה האחרונה של אוסטרליה", וציינה כי "הקהילה היהודית היקרה שלנו הייתה מטרה אכזרית במעשה אלימות חסר טעם, האוסטרלים מאוחדים באבל ובסולידריות עם הקהילה היהודית".

עוד אמרה השגרירה: "הפיגוע האנטישמי ההרסני בחוף בונדי היה מתקפה ממוקדת על יהודים אוסטרלים ביום הראשון של חנוכה, במקום אוסטרלי אייקוני שבו התאספו אנשים מכל רחבי העולם בשלום. חנוכה צריך להיות חגיגה של שלום, ושל אור שמנצח את החושך. במקום זאת, כל האוסטרלים מתאבלים, ואנו מביעים את תנחומינו העמוקים לכל מי שאיבד מישהו שהוא אוהב. מחשבותינו ואיחולינו גם עם הפצועים".

השגרירה הוסיפה ואמרה: "בשם כל האוסטרלים, אני מודה לרבים מהאנשים והממשלות מכל העולם שהעבירו מסרי תנחומים וסולידריות. נגע בי במיוחד דברי התמיכה של אנשים רבים כאן בישראל, התמיכה שלכם חשובה מאוד".

בדבריה, אמרה השגרירה ש"כפי שאמר ראש ממשלת אוסטרליה, מדובר במעשה טרור רע ואנטישמי שפגע בלב האומה שלנו. כי התקפה על יהודים אוסטרלים היא התקפה על כל אוסטרלי ועל אורח חיינו.

"אין מקום באוסטרליה לאנטישמיות או לשנאה מכל סוג ואנו מגנים זאת באופן חד משמעי. לא נאפשר לרוע ולטרור שמי, שנאה ואלימות להגדיר אותנו או לפלג אותנו.

ממשלת אוסטרליה פעלה בנחישות למאבק באנטישמיות באוסטרליה. אבל ברור שיש עוד מה לעשות. אוסטרליה תקדיש כל משאב שיידרש כדי להבטיח שהאוסטרלים היהודים יהיו בטוחים ומוגנים.

"עלינו לעבוד יחד כדי לדחות את כל צורות האנטישמיות, הדעות הקדומות והשנאה. חינוך, מאמצים קהילתיים מתמשכים ותיאום הדוק בין החברה האזרחית, מוסדות וחברות טכנולוגיה הם חיוניים להגבלת התפשטות השנאה ולבניית לכידות חברתית.

רק באמצעות מאמצינו המשותפים נוכל באמת למגר את האנטישמיות ולאפשר לאור להתגבר על החושך.

"נזכור לעד את אלה שאיבדו את יקיריהם לפיגוע הטרור האנטישמי הנורא הזה ואנו מברכים את האומץ של אלה שעמדו באומץ להגן עליהם".