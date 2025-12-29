אמש נחסם כביש 4 במהלך הפגנת חרדים בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות. בעוד השיח הציבורי מתמקד בתמונות ובאירועי השטח, מאחורי הקלעים מתנהלת מלחמה עמוקה בהרבה - כך טוען עסקן בכיר מהפלג הירושלמי, שעלה לראיון בכיכר FM בהגשת אלי גוטהלף בזהות בדויה, מחשש לרדיפה.

לדבריו, המחאה הנוכחית אינה תגובה נקודתית אלא שיא של מאבק שנמשך למעלה מ־12 שנה. ״האמהות שלנו לא ישנות כבר שנים״, הוא אומר, ״לא בגלל מעצרים של עשרה ימים, אלא בגלל חוקים שמאיימים על מאות ימי מאסר לבחורי ישיבות״.

מעצרים, שתיקה והאשמות קשות כלפי ההנהגה

במהלך הראיון הזכיר המרואיין בשמותיהם ארבעה בחורי ישיבות שנעצרו לאחרונה, והגדיר אותם ״נזרי הבריאה, בחורים שכל אבא היה חולם עליהם״. לטענתו, בעוד הבחורים יושבים בכלא - הנהגת המפלגות החרדיות שותקת.

״משה גפני ואריה דרעי כמעט לא אומרים מילה״, טען, והוסיף כי מדובר בבחורים שישבו ולמדו תורה בלבד. ״זה לא מחדל תקשורתי, זו הפקרה ציבורית״.

אלימות משטרתית או אובדן אמון

העסקן דוחה מכל וכל האשמות לאלימות מצד המפגינים, אך מצייר תמונה קשה של התנהלות המשטרה. הוא מתאר דחיפות, שימוש בכוח ותחושה כללית של ״הותר דם החרדים״, כהגדרתו.

עם זאת, המראיין אלי גוטהלף לא חסך ביקורת נגדית, והזכיר אירועים מתועדים של אלימות חרדית בעבר. העימות באולפן שיקף את עומק הקרע - לא רק בין הציבור החרדי למדינה, אלא גם בתוך החברה החרדית עצמה.

למה הפלג לא הצטרף לעצרת המיליון?

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בראיון היא היעדרות הפלג הירושלמי מעצרת המיליון. לדברי המרואיין, הסיבה ברורה: ״העצרת שידרה תמיכה בחוק מסוכן. מבחינתנו זה חוק של חורבן התורה, חמור יותר מהמצב הקיים״.

לטענתו, העובדה שחיילים חרדים השתתפו בעצרת אינה סתירה, אלא עדות לבלבול ציבורי שנוצר עקב מסרים סותרים של הנהגה ותקשורת.

״או שהחוק הוא חורבן תורה - או ששיקרו לציבור״

בקטע החריף ביותר בראיון, הציב המרואיין דילמה נוקבת כלפי הנהגת דגל התורה: אם בעבר כונה חוק דומה ״חורבן התורה״, כיצד ייתכן שכיום חוק חמור יותר זוכה ללגיטימציה?

״יש כאן רק שתי אפשרויות״, הוא טען, ״או שהיום מותר להחריב את עולם התורה - או שפעם השתמשו בשם התורה לצרכים פוליטיים. שתי האפשרויות נוראיות״.

איזה חוק כן מקובל על הפלג?

לקראת סיום נשאל המרואיין מהו חוק הגיוס היחיד שהפלג הירושלמי יוכל להסכים לו. תשובתו הייתה חד־משמעית: חוק הקובע כי כל בחור חרדי, מכל עדה ומכל ישיבה, ש״תורתו אומנותו״ - פטור מגיוס, כפי שהיה במשך שנים.

״לא ספרדי ולא אשכנזי, לא חברון ולא כיסא רחמים. כולם״, הדגיש.

״זה לא נגמר כאן״

בסיום הראיון רמז המרואיין להמשך צעדים, מבלי לפרט. ״המלחמה הזו רק התחילה״, אמר, והבהיר כי המאבק יימשך כל עוד בחורי ישיבות ייעצרו וכל עוד החוק הנוכחי מקודם.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה