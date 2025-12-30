ניצחון משמעותי לארגון חלמי"ש: לאחר חודשים של עיכובים שהשאירו אלפי הורים בערפל כלכלי, ובזכות פעילות נמרצת של ארגון חלמי"ש מול משרד העבודה ופניית הארגון למבקר המדינה, הודיע היום המשרד על שינוי מדיניות דרמטי: הורים לילדים "ממשיכים" (שנה שנייה ושלישית במעונות היום) יקבלו דרגת סבסוד זמנית באופן אוטומטי.

כזכור, ניהל ארגון "חלמי"ש" (חברים למען מעונות היום בישראל) מאבק עיקש מול משרד העבודה ואף פנה למבקר המדינה בנושא. בעקבות זאת, הודיע המשרד על מהלך דרמטי שיקל על אלפי משפחות ומפעילי מעונות. על פי ההחלטה החדשה, שהתקבלה לאחר לחץ מסיבי של הארגון והצפת הנושא בתקשורת, הורים לילדים "ממשיכים" – השוהים במעון בשנה השנייה או השלישית – יזכו לראשונה לקבלת דרגת סבסוד באופן מיידי ואוטומטי, ללא צורך בהמתנה המייגעת לבדיקת מסמכים חוזרת.

הבשורה מגיעה לאחר שארגון חלמי"ש חשף בפני המבקר את עומק המחדל: פחות מרבע מהבקשות אושרו בפועל, מה שהותיר כ-60,000 משפחות תלויות באוויר. המהלך החדש נותן מענה מיידי לאלפי הורים 'ממשיכים' ומצמצם משמעותית את הפער הבלתי נסבל הזה.

משמעות ההחלטה שהתקבלה עתה נוגעת לכ-10,000 פעוטות שהוריהם המתינו עד כה לקביעת דרגת סבסוד קבועה. כעת, בזכות הפעילות של ארגון הגג חלמי"ש, הורים אלו יקבלו זכאות מיידית לדרגה בשווי ממוצע של כ-1,480 ש"ח בחודש לכל ילד, כאשר ההטבה תינתן רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים תשפ"ו. המהלך, שצפוי להתבצע אוטומטית כבר במהלך השבוע הקרוב, יחסוך מההורים את הצורך לפנות למוקדי השירות ויאפשר למערכת של משרד העבודה – שקרסה כזכור בעומס הפניות – להתפנות לטיפול מהיר בבקשות הנותרות.

בארגון חלמי"ש, המייצג את מפעילי המעונות ופועל ללא לאות לרווחת ההורים, מבהירים כי המהלך נולד כתוצאה ישירה מהדרישה שהציבו למשרד העבודה לעצור את הסחבת הבירוקרטית שפגעה בכיסם של ההורים וביציבות הכלכלית של המעונות. "הפנייה הרשמית של הארגון למבקר המדינה חשפה את הכשל, במסגרתו עשרות אלפי הורים שהמתינו לדרגה, עוכבו ונדרשו לשלם מחיר מלא. בנוסף, הורים שזכאותם כבר הוכחה בעבר נאלצו אף הם להמתין חודשים ארוכים לאישור מחודש".

ההחלטה להעניק דרגה אוטומטית לילדים ממשיכים שמה סוף לאנדרלמוסיה שתיאר ארגון חלמי"ש בפנייתו למבקר המדינה, במסגרתה הורים נדרשו לספק שוב ושוב מסמכים שכבר קיימים במערכת. בארגון חלמי"ש מדגישים כי המהלך אף יבלום את הקריסה הכלכלית של מעונות היום. עד כה, הגירעונות שנוצרו למפעילים עקב אי-מתן הדרגות הגיעו למאות אלפי שקלים מדי חודש לכל מפעיל, איום שיוסר כעת עם הזרמת הסבסוד הרטרואקטיבי.

המהלך מצטרף לשורת צעדים של ארגון חלמי"ש לייעול פעילות כלל משרדי הממשלה מול מפעילי מעונות היום בישראל ולחיסכון של מיליוני שקלים להורים העמלים לפרנסתם. בארגון חלמי"ש מברכים על ההחלטה אך מדגישים כי ימשיכו לעמוד על המשמר ולוודא שהזכויות המגיעות להורים ולמפעילי המעונות ימומשו במלואן ובאופן שקוף ויעיל. לדברי נציגי הארגון, "מדובר בצעד ראשון בתיקון שנדרש בתחום תפעול המעונות, תוך שימת דגש על צמצום נטל הבירוקרטיה וחיזוק מעמדם של המפעילים וההורים כאחד".