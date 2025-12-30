כיכר השבת
"כך תוכלו לייצר לעצמכם את החיים שאתם רוצים"; הרב בנון חושף את הסוד | צפו

הרב אברהם בנון חושף בראיון מרתק איך באמצעות תרגול מחשבתי עקבי, האדם יכול להפוך מפאסיבי - ליוצר אקטיבי של חייו ושל אושרו |שולחן השבת - איך להפוך אותו ל"מקור הברכה" בחינוך הילדים|מדוע אונקלוס תירגם את המילים "בחרבי ובקשתי" ל -"תפילתי ובקשתי"? | מה עושים כשאנחנו מוצאים את עצמנו לבד באמצע אירוע חברתי? |עצה טובה - שינה טובה לילדים | כלכלת המשפחה - הזוג ש"נעקץ" ואיבד את כל חסכונותיו | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון

סוד החיים - הרב אברהם בנון, פסיכותרפיסט מוסמך, חושף בראיון את "סוד החיים". הסוד טמון בהבנה שהמחשבה יוצרת מציאות ולא רק מגיבה אליה. לפי גישה זו, סבל רגשי שאנחנו חווים נובע לרוב מפרשנות אוטומטית ושגויה של אירועים, אך ניתן לאמן את המוח שלנו ל'הזמין' מחשבות חיוביות ולשנות את התגובה הרגשית.

השיטה מתבססת על הפרדה בין העובדות האובייקטיביות - לבין הפרשנות האישית, מתוך מטרה לעבור מניהול אוטומטי לניהול מודע ובחירה בטוב.

הרב בנון מדגים כיצד הורים יכולים להעניק לילדיהם כלים לניתוח אירועים בדרך שבונה חוסן נפשי ומונעת כעסים מיותרים. לסיכום, מוצע תרגיל מעשי של כתיבת אירועים ושינוי המחשבה סביבם כסוג של "פיזיותרפיה למוח" המשפרת את איכות החיים והזוגיות.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על תפקידו של שולחן השבת בעולם החינוך, ואיך אנחנו יכולין לנצל את הזמן והמקום הכ"כ מיוחדים הללו, בצורה מירבית.

הארה מ - בפרשה שלנו אומר יעקב אבינו "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" ותרגום אונקלוס מתרגם "בצלותי ובבעותי" (בתפילתי ובבקשתי). מה הקשר בין הפסוק לבין התרגום? חידושו של ה'משך חכמה'.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשבאמצע אירוע חברתי אתם מוצאים את עצמכם לבד?

עצה טובה - טיפ קטן לשיפור איכות החיים, והפעם - 'טקס' השכבת הילדים לישון.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג תמים ש"נעקץ" ואיבד את כל חסכונותיו.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

1
וואו רבי אברהם . לפני 27 שנה מישיבת שארית יעקב.
יוסי

