שער טיטוס נגד הרבי מליובאויטש: איך באמת נראו קני המנורה בבית המקדש?

מחלוקת הקנים: האם המנורה שהדליקו בנס חנוכה הייתה בעלת קנים עגולים או ישרים? | ההוראה המיוחדת של הרבי מלובביץ' לגבי ייצור חנוכיות בימינו | וההוכחות המפתיעות ממטבעות עתיקים מתקופת החשמונאים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

מסכת מנחות, דף כח'

בדף שלנו אנחנו עוסקים במנורה שהיתה בבית המקדש, אותה מנורה בעלת שבעה קנים שבשמן של נעשה הנס בחנוכה. ומצאנו מחלוקת איך נראו הקנים של אותה המנורה. האם הם עלו בקו ישר ואלכסוני מגוף המנורה כלפי מעלה, או שהם עלו בצורה מעוגלת? ובכן, הרמב"ם בפירוש המשנה צייר את המנורה באופן שהקנים עולים בצורה ישרה ואלכסונית. כך סבר גם רב חיים קנייבסקי, וגם הרבי מלובביץ' ביקש שיציירו תמיד את המנורה רק באופן של קנים ישרים, ויותר מכך, הוא ביקש שגם את החנוכיות של חג החנוכה, יעשו בצורה ישרה.

לעומת זאת, ידוע שבציור שמופיע על שער טיטוס קני המנורה מצויירים בעיגול, וכן בממצאים ארכיאולוגים שונים, כמו מטבעות ששרדו מתקופת החשמונאים, קיר שנמצא ברובע היהודי ועוד מקומות מצויירת המנורה עם קנים עגולים.

ובאמת מצאנו שהרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, כתב בספר שלו "מנורת זהב טהור", שהציור של הרמב"ם בא רק כהדגמה למשנה, ולא מקור הלכתי, וניתן לראות את זה  מצורת הגביעים בציור שלא תואמת את ההלכה, ומקנה המידה של הציור שגם הוא לא תואם את ההלכה, ובנוסף, בספר ההלכות של הרמב"ם, היד החזקה, הו אלא הזכיר שהקנים צריכים להיות ישרים.

