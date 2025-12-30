אלפי מתפללים נכנסו הלילה (בין שני לשלישי) להתפלל בקבר יוסף שבשכם. מדובר בכניסה הראשונה לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית על חזרה לכניסות באור יום לקבר יוסף, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות.

לאחר שנשא תפילה במקום, התבטא חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, כי: "קבר יוסף הוא שורש האומה היהודית. יוסף הצדיק עמד בתוקף, בקדושה ובאחריות והנהיג את עמו - ומכאן אנו לומדים על אחדות, אהבה ואחווה.

"כשעם ישראל מאוחד הקב"ה גואל אותו. כאן, במקום הזה, תחזור בעזרת השם עטרה ליושנה, כאן תחזור הישיבה, וכאן עם ישראל ישב לבטח. מפה תצא ההוראה - והכול יחזור לריבונות של עם ישראל".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "אנחנו מתכבדים בביקורו של אחד מגדולי ישראל הרב ראובן אלבז, שהקב"ה יחזק אותו בבריאות, כוח ועוצמה.

"אנחנו נמצאים ברגע היסטורי, מכאן אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו – כמו יוסף הצדיק, לעמוד מול אומות העולם ולומר בקול ברור: זו הארץ שלנו. זה הזמן להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. הריבונות היא המפתח לביטחון, לצדק היסטורי ולהחזרת עם ישראל למקומות הקדושים לו, ובראשם קבר יוסף באופן קבוע, בביטחון ובאור יום. וחזרת ישיבת 'עוד יוסף חי' לקבר יוסף בצורה מלאה. אנחנו מצפים מהממשלה שדגל ישראל יתנופף כאן בגאון”.