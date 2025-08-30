כיכר השבת
המורשת שנחקקה בלב

75 שנות אור: מסע מצולם מחייו המרתקים של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל

בצל ימי השבעה להסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, 'כיכר השבת' וארכיון החסידות באדיבות הצלם מ.א. נוימן, מגישים תיעודים מיוחדים של מסע חייו, דרך תמונות נדירות מילדותו ועד ימי הנהגתו האחרונים. התיעודים מאפשר הצצה נדירה למסע חייו המרתקים של האי צדיק וקדוש, שהקדיש את חייו לתורה ולעבודת ה' (חסידים)

מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל - בילדותו (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)

שבעים וחמש שנות הוד והדר – מסע חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל

בצל ימי השבעה על הסתלקותו של האי צדיק וקדוש, כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, מגיש 'כיכר השבת' בשיתוף ארכיון החסידות ואדיבות הצלם הנודע מ.א. נוימן, תיעוד נדיר ומרגש ממסע חייו של האדמו"ר – מהינקות ועד לשיא הנהגתו.

בתיעוד הנדיר נפרשת מסכת חיים של גדלות בתורה ובחסידות, עמל בעבודת ה', הדבקות במסורת רבותיו והמסירות לעמו. התמונות לוקחות את הצופה למסע רוחני החל מימי ילדותו המזהירה לצד אביו הק' האדמו"ר הרה"ק רבי הערשל'ה מקרעטשניף זי"ע, דרך שנות לימודו ונעוריו, ולאורך שנות ההנהגה בראש חצה"ק קרעטשניף סיגעט.

בין התיעודים: מפגשים עם גדולי ישראל, בארץ ובתפוצות, רגעים נדירים משמחות משפחתיות ומטישים מרוממים, וכן פרק מיוחד עם אחיו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב.

צפו בגלריה ההיסטורי של דמות מופת שהותירה חותם בלבות אלפים מישראל שהתחממו לאורו.

מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
עם יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
מראות חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (ארכיון בית קרעטשניף - מ.א. נוימן)
עם יבלחט"א אחיו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב (צילום: שוקי לרר)
עם יבלחט"א אחיו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב (צילום: שוקי לרר)
עם יבלחט"א אחיו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב (צילום: שוקי לרר)
עם יבלחט"א אחיו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל בשמחת נישואי נכדתו (צילום: א. אייזנבאך)
עם יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ
עם יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א האדמו"ר מצאנז (צילום: מערכת צאנז)
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב
עם יבלחט"א גאב"ד זוועהיל
עם יבלחט"א גאב"ד זוועהיל
התמונה האחרונה - בשמחת השבע ברכות בחצרות 'עטרת צבי' זידטשוב - ווערדאן
התמונה האחרונה - בשמחת השבע ברכות בחצרות 'עטרת צבי' זידטשוב - ווערדאן

