שבעים וחמש שנות הוד והדר – מסע חייו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל

בצל ימי השבעה על הסתלקותו של האי צדיק וקדוש, כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, מגיש 'כיכר השבת' בשיתוף ארכיון החסידות ואדיבות הצלם הנודע מ.א. נוימן, תיעוד נדיר ומרגש ממסע חייו של האדמו"ר – מהינקות ועד לשיא הנהגתו.

בתיעוד הנדיר נפרשת מסכת חיים של גדלות בתורה ובחסידות, עמל בעבודת ה', הדבקות במסורת רבותיו והמסירות לעמו. התמונות לוקחות את הצופה למסע רוחני החל מימי ילדותו המזהירה לצד אביו הק' האדמו"ר הרה"ק רבי הערשל'ה מקרעטשניף זי"ע, דרך שנות לימודו ונעוריו, ולאורך שנות ההנהגה בראש חצה"ק קרעטשניף סיגעט.

בין התיעודים: מפגשים עם גדולי ישראל, בארץ ובתפוצות, רגעים נדירים משמחות משפחתיות ומטישים מרוממים, וכן פרק מיוחד עם אחיו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, וגיסו האדמו"ר מביאלה ב"ב.

צפו בגלריה ההיסטורי של דמות מופת שהותירה חותם בלבות אלפים מישראל שהתחממו לאורו.