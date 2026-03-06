תעלומה באיראן: תחנת רדיו סודית משדרת מספרים מסתוריים לסוכנים

תחנת רדיו מסתורית החלה לשדר באיראן ביום שבו פתחו ישראל וארצות הברית במתקפה נגד משטר האייתוללות – ומאז היא ממשיכה לשדר מדי יום רצפים של מספרים בפרסית. כך דיווח העיתונאי העצמאי סת' הטאנה, שחשף את התופעה.

לפי ההערכות, מדובר ב"תחנת מספרים" – שיטת תקשורת ותיקה של שירותי ביון, המשמשת להעברת מסרים מוצפנים לסוכנים הפועלים בשטח. למרות התפתחות הטכנולוגיה בעשורים האחרונים, התחנות הללו נחשבות עדיין לאחת משיטות התקשורת הבטוחות ביותר בעולם הריגול.

שיטה מהמלחמה הקרה

תחנות מספרים מוכרות כבר יותר ממאה שנה, ושימשו שירותי מודיעין כבר מאז מלחמת העולם הראשונה. בתקופת המלחמה הקרה הפכו לשיטה נפוצה להעברת הוראות לסוכנים במדינות אויב.

בדרך כלל משודרת בתחנות אלו קריאה קצרה – לעיתים בקול אנושי ולעיתים באמצעות קול ממוחשב – ולאחריה סדרות של מספרים אקראיים.

גם בתחנה החדשה שנקלטה בשידור ניתן לשמוע קול גברי הקורא בפרסית "תשומת לב!", ולאחר מכן מקריא קבוצות של מספרים.

מי עומד מאחורי השידור?

לפי קבוצת חובבי רדיו בינלאומית שעוקבת אחרי תחנות מסוג זה, מדובר בתחנת המספרים החדשה הראשונה שנצפתה מזה שנים רבות.

עם זאת, זהות המפעילים עדיין אינה ברורה. חלק מההערכות טוענות כי מדובר בשירות מודיעין זר שמפעיל סוכנים בתוך איראן, במיוחד על רקע ניתוק האינטרנט במדינה בעקבות המלחמה.

מנגד, יש הסבורים כי ייתכן דווקא שמדובר במודיעין האיראני עצמו, המשתמש בתחנה כדי להעביר הוראות לסוכנים הפועלים מחוץ למדינה.

הצפנה שכמעט בלתי אפשרי לפענח

המסרים בתחנות מספרים מוצפנים באמצעות שיטה המכונה "צופן חד פעמי". לפי השיטה, הן הסוכן והן המפעיל מחזיקים פנקסים זהים המכילים רצפים אקראיים של מספרים.

כאשר מתקבל המסר, משתמש הסוכן בדף המתאים בפנקס כדי לפענח אותו – ולאחר מכן משמיד את הדף. משום שכל צופן משמש פעם אחת בלבד, ההצפנה נחשבת כמעט בלתי ניתנת לפענוח.

בשל כך, גם אם ניתן להאזין לשידורים עצמם, כמעט בלתי אפשרי לדעת מהו המסר שמועבר – או מי בדיוק עומד מאחורי התחנה המסתורית.