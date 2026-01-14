כיכר השבת
כשבוע אחרי

למרות דרישת המשטרה: הנהג שדרס למוות את יוסף אייזנטל שוחרר גם ממעצר בית

הנהג הערבי שדרס למוות את הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, שוחרר היום על ידי בית המשפט לחופשי, זאת למרות דרישת המשטרה להאריך את מעצר הבית בשבעה ימים נוספים (חדשות חרדים)

14תגובות
הלווית הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

פאחרי חטיב, נהג האוטובוס שדרס את הנער יוסף אייזנטל, במהלך עצרת הענק נגד הגיוס שהתקיימה בירושלים, שוחרר היום (רביעי) ממעצר הבית.

המשטרה דרשה בדיון מבית המשפט, להאריך את מעצר הבית של חטיב בשבעה ימים נוספים, בשל פעולות חקירה שהם מבצעים. בית המשפט דחה את הבקשה ושחרר את חטיב ממעצר הבית.

כזכור וכפי שדווח בשבוע שעבר, הנהג פארחי חטיב, הגיע לדיון כשהוא לבוש במדים של אסיר ביטחוני, כאשר פרקליטו תהה מדוע הוא לבוש כך - אחרי שהמשטרה הורידה את סעיף הרצח, נציגי שב"ס שהשתתפו בדיון השיב, כי אלו המדים שהיו.

כזכור נהג האוטובוס, הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו. ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען.

הערעור הגיע על רקע החלטת בית משפט השלום בירושלים שהורה על הארכת מעצרו של החשוד ב- 9 ימים, עד לתאריך 15.1, זאת לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובחינת כלל נסיבות המקרה ובמטרה להגיע לחקר האמת. "חקירת המשטרה עודנה נמשכת", נמסר מהדוברות, כעת כאמור בית המשפט שחרר את הנהג.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
אם ההרוג היה בן של שופט,העונש היה בוודאי שונה...
יואל
11
עצוב מאוד שאלו הם השופטים שלנו
מאיה
10
רשעות לשמה הנהג שהשופט בדרום התנגש בו עדיין עצור אבל נהג שדרס במזיד משוחרר .
יהודי
9
אם בחור נתלה על האוטובוס והנהג לא רואה אותו, אז זה אשמתו של הנהג? איפה הישרות?
גד
איזה שטויות אתה מדבר תראה את הסרטונים הנהג רואה אנשים מול האוטובוס והוא ממשיך בכל הכח מה הוא חשב?????.
גדי
רואים מהזווית של המצלמה, אבל האוטובוס גבוה, ולא ניתן לראות בקלות מישהו שנתלה למטה
יונתן
8
קשה לראות כשנוהגים באוטובוס שיש מישהו שנתלה למטה, זאת גם אחריות של המפגינים
אברהם
7
מושחתים שונאי ישראל
איתי
6
הנהג נתן גז לתוך המון מה שיהיה יהיה מצידו לדרוס את כולם נס שלא נהרגו עוד
משה
5
סדום
בן אדם
4
בושה וחרפה בושה וחרפה בושה וחרפה בושה וחרפה
מתבייש מנציגי הציבור הרחב
3
השם יקום דמו מכל השותפים לפשע...
יוסי
2
בס"ד אם זה היה יהודי לכלא מאסר עולם
שמעון
1
ה' ינקום דמו - ח"ו על שולחיהם להפגנות למות?
השם ינקום דמו??

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר