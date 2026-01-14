פאחרי חטיב, נהג האוטובוס שדרס את הנער יוסף אייזנטל, במהלך עצרת הענק נגד הגיוס שהתקיימה בירושלים, שוחרר היום (רביעי) ממעצר הבית.

המשטרה דרשה בדיון מבית המשפט, להאריך את מעצר הבית של חטיב בשבעה ימים נוספים, בשל פעולות חקירה שהם מבצעים. בית המשפט דחה את הבקשה ושחרר את חטיב ממעצר הבית.

כזכור וכפי שדווח בשבוע שעבר, הנהג פארחי חטיב, הגיע לדיון כשהוא לבוש במדים של אסיר ביטחוני, כאשר פרקליטו תהה מדוע הוא לבוש כך - אחרי שהמשטרה הורידה את סעיף הרצח, נציגי שב"ס שהשתתפו בדיון השיב, כי אלו המדים שהיו.

כזכור נהג האוטובוס, הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו. ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען.

הערעור הגיע על רקע החלטת בית משפט השלום בירושלים שהורה על הארכת מעצרו של החשוד ב- 9 ימים, עד לתאריך 15.1, זאת לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובחינת כלל נסיבות המקרה ובמטרה להגיע לחקר האמת. "חקירת המשטרה עודנה נמשכת", נמסר מהדוברות, כעת כאמור בית המשפט שחרר את הנהג.