ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו נשאל על ידי בית הספר בית יעקב בשכונת רמות, במה עליהם להתחזק בעקבות פטירתו הטראגית של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, לצד אירועים טראגיים נוספים שאירעו בשכונה הירושלמית.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו הורה לצוותי חינוך ולתלמידות בשכונת רמות בירושלים לעורר את מידת הוויתור והמחילה ההדדית, וכן להקפיד על יציאה לדרכים מרוחקות לפני שעת חצות בנסיעות במהלך חודשי החורף.

​הנחיות אלו פורסמו במכתב שנשלח למנהלת בית הספר "אהל רחל" בשכונה, גב' מיכל קינד, על ידי המנהל הכללי של החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין. המכתב נכתב לאחר שמורות פנו להנהלה בשאלה באילו צעדים רוחניים ניתן לנקוט כדי להרבות ברחמי שמיים, וזאת על רקע מספר אסונות שאירעו בתקופה האחרונה באזור השכונה.

​הרב סורוצקין העלה את השאלה בפני הגר"ד לנדו, שקבע כי יש לעורר את הצוות והתלמידות לנהוג בדרך של "ויתור ומחילה אחת לשנייה". לצד זאת, הנחה ראש הישיבה להוסיף חיזוק בשמירת שבת והדגיש כי בנסיעות ליעדים רחוקים בימי החורף יש להקפיד לצאת לדרך קודם חצות היום.

​על פי המכתב, הגר"ד לנדו ציין כי "יש בחיזוק זה תועלת מרובה".

המכתב המלא: