אוטובוס חשמלי עלה באש ברחוב ירמיהו בירושלים | תיעוד

אוטובוס חשמלי עלה באש הבוקר (שלישי) באחד הרחובות העמוסים בירושלים - רחוב ירמיהו, שעות ספורות לפני שבאיזור תתכנס עצרת המחאה נגד חוק הגיוס.

אל מוקד 102 של כבאות והצלה לישראל הגיעו מספר רב של קריאות על שריפת האוטובוס.

צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה הוזנקו למקום ופעלו לכיבוי השריפה, המאופיינת במטען אש גבוה יחסית.

האוטובוס הבוער חוסם את נתיב הנסיעה, ולוחמי האש מבצעים פעולות כיבוי אינטנסיביות ובמקביל עורכים סריקות לשלילת לכודים או נפגעים בתוך האוטובוס ובסביבתו.