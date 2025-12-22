היעלמות היימנוט קסאו: התפתחות לגבי החשוד שנעצר במסגרת הפרשה

לפי גורמים במשטרה, עד כה אין ממצאים הקושרים את החשוד שנעצר בשבוע שעבר לפרשת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו.

החשוד, תושב באר שבע בן שישים ושלוש, נעצר בעקבות תיעוד שהעלה חשד לניסיון תקיפה של ילדה בת אחת עשרה בתחילת השבוע בבאר שבע. הילדה, שהתגוררה בעבר עם היימנוט במרכז הקליטה בצפת, שחזרה כי האיש נכנס לביתה בבקשה לקבל כוס מים ובשלב מסוים התקרב.

לדבריה, היא הצליחה להימלט בעוד הוא רודף אחריה. היא הוסיפה כי חשה פחד עמוק שגורלה יהיה דומה לזה של חברתה מהעבר, אותה היא זוכרת כילדה מצחיקה וחייכנית.

הקשר לפרשת ההיעלמות מצפת התחזק בקרב החוקרים בשל כמה נקודות דמיון בין המקרים. הערב, על פי הפרסום בחדשות i24news, החשדות בעניינו נחלשו משמעותית, והכיוון המסתמן הוא שאין לו קשר להיעלמותה. מחר תבקש המשטרה את הארכת מעצרו, כאשר החקירה ככל הנראה תתמקד רק בחשד לתקיפת הילדה בבאר שבע.

היימנוט קסאו היא ילדה בת 11 תושבת צפת שנראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024, ברחובות העיר הסמוכים למרכז הקליטה שבו גרה, ומאז נעלמו עקבותיה. קסאו בת ה-9 עלתה עם משפחתה מאתיופיה לישראל כשלוש שנים לפני שנחטפה.

ב-25 בפברואר 2024 יצאה עם חברותיה לחלק פלאיירים של אחד המועמדים בבחירות לרשות המקומית. כמה ימים לאחר מכן התפרסם תיעוד של קסאו וקרובת משפחתה מחלקות עלונים ברחובות צפת, וזהו התיעוד האחרון שלה.

מוקדם יותר החודש המפכ"ל קיים הערכת מצב בחקירת היעלמות הילדה, ובסיומה הנחה להעביר את החקירה ללהב 433.