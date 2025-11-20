5.2 מיליארד דולר: כיפת ברזל בשדרוג היסטורי לעשר שנים 

משרד הביטחון וחברת רפאל יצאו לדרך עם עסקת ענק אסטרטגית, במסגרתה יורחב באופן משמעותי הייצור הסדרתי של מערכת כיפת ברזל ויוגדל מלאי המיירטים של המערכת. ההסכם, שסכומו מוערך במיליארדי דולרים, נחתם כחלק ממהלך נרחב לחיזוק ההגנה האווירית של ישראל.

המשאבים למהלך מגיעים מתוך חבילת סיוע אמריקנית חסרת תקדים, שאושרה על ידי הקונגרס האמריקני באפריל 2024. מדובר בסיוע מיוחד בסך 8.7 מיליארד דולרים, מתוכם הוקצו 5.2 מיליארד דולרים לחיזוק מערכות ההגנה האווירית, הכוללות גם את "קלע דוד" ואת מערכת הלייזר "מגן אור" הנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים.

שיתוף פעולה אסטרטגי בעידן של איומים

ההזמנה נחתמה באופן רשמי במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם. האירוע שיקף את חשיבות הקשר הביטחוני בין המדינות, כאשר נכחו בו גם נספח ההגנה האמריקני בישראל, אלוף אהרון דרייק, וראש מפא"ת, תא"ל במילואים ד"ר דני גולד.

המשא ומתן המורכב נוהל במשך תקופה על ידי נציגי מנהלת חומה במפא"ת וצוותים בכירים מטעם הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) ורפאל.

שר הביטחון כ"ץ מסר כי ההסכם מהווה "קפיצת מדרגה אסטרטגית" שתחזק משמעותית את ההגנה על שמי המדינה, והדגיש כי כיפת ברזל "הפגינה במלחמה יכולות יירוט חסרות תקדים" של אלפי איומים – מרקטות ועד כטב"מים וטילי שיוט ששוגרו ממספר זירות, כולל עזה, לבנון ואזורים נוספים.

מוכנות לעשור מאתגר וצמיחה כלכלית

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, ציין כי העסקה היא חלק מאסטרטגיה רחבה שמטרתה "להגביר את המוכנות והמלאים של צה"ל לעשור ביטחוני מאתגר", ומהווה הוכחה נוספת לשיתוף הפעולה התעשייתי-טכנולוגי העמוק בין ישראל לארצות הברית.

ברפאל הדגישו את ההשלכות המקומיות של העסקה. יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי ההצטיידות "מבטיחה יתרון טכנולוגי מכריע לשנים קדימה" ותורמת באופן ישיר "לצמיחה הכלכלית הלאומית" דרך רכש מקומי. מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, הוסיף כי ההסכם משקף אמון עולמי במערכת שכבר הפכה לסטנדרט בין-לאומי, וחשף כי רפאל נמצאת בשלבי הכנה לשלב בקרוב את מערכת הלייזר "מגן אור" לקווי הייצור של החברה.