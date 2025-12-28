כיכר השבת
אחרי זכות ההצבעה - נכנס לנו לסידור

הרעיון החדש של ליברמן: לבטל את נוסח 'אשכנז' ו'עדות המזרח' | "נוסח ישראלי"

יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, האיש שמציע לנשל מהחרדים את זכות ההצבעה ולייצר בישראל שלטון אפרטהייד כלפי חרדים לכאורה, הציע לבטל את נוסחי אשכנז ועדות המזרח ולעבור לנוסח אחיד | לדבריו, יש להסתפק גם ברב ראשי אחד, במקום שני רב ראשי לבני אשכנז וראשון לציון לעדת הספרדים (חרדים) 

אביגדור ליברמן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

, האיש שנשא על דגלו את המלחמה בדרך החיים החרדית וגדולי ישראל, יצא היום (ראשון) ברעיון חדש, אשר בבסיסו מחיקת נוסחי התפילה השונים של כלל ישראל, אשכנז, עדות המזרח ועוד.

ליברמן, האיש שמציע לנשל מהחרדים את זכותו הבסיסית ביותר של אזרח מן השורה - זכות ההצבעה, החליט היום "להיכנס לחרדים לסידור התפילה", בבקשה לשנות את הנוסח המסור מדורות עולם, מימי רבותינו הראשונים בצרפת וגרמניה - וחבריהם רבותינו הראשונים הרי"ף והרמב"ם גאוני יהדות ספרד.

כמעט כמו בדרום-אפריקה, שם לא הורשו השחורים להצביע בבחירות בתקופת האפרטהייד, הציע בעבר אביגדור ליברמן לנשל מחרדים שאינם משרתים את זכות ההצבעה על בסיס קבוצה אתנית-דתית, כעת הוא מבקש לקחת מהם גם את סידור התפילה.

לדבריו, גם לא צריך שני רבנים ראשיים. "אין שום סיבה שיהיו לנו שני רבנים ראשיים", אמר ליברמן. "לא במדינת ישראל ולא בעיריות. מספיק רב ראשי אחד". 

הוא הוסיף וטען כי "צריך לעבור מכל הנוסחים. אתה יודע, פעם באיו"ש אני זוכר עוד לפני 15 שנה, לא היה מניין של אשכנזים ומניין של ספרדים - חוץ מיום כיפור", טען ליברמן. "תמיד היה מניין כלל ישראל. היום גם אצלי ביישוב יש כבר מניין אשכנזי, ספרדי, תימני, חב"ד. כל זה צריך לבטל. המדינה צריכה להחליט מה חשוב לה".

18
הוא צודק. אבל קודם שיתחיל להתפלל
ישראלי
17
תשים סוכני ק.ג.ב. בכל בית כנסת, לוודא שיתפללו רק בנוסח אחיד...
אידיוט
16
למה צריך כ"כ טפשים בכנסת. מספיק טיפש אחד שמיצג את כולם.
יצחק נבון
15
הוא צודק על רב ראשי אחד
אלמ
14
תכלס הוא צודק... רק שלא האיש הנכון להציע דברים...
צבי הירש
13
וואי אני מתה מצחוק, הוא אמיתי הבן אדם? מה קשור רב אחד או שניים? זוהי מסורת של אלפי שנים שקבעו החכמים, מה קשור נוסח ישראלי? איזה פאדיחות בשבילו, איזה בורות. שיברר קצת לפני שהוא עושה לעצמו כאלה בושות
🤣🤣🤣
סידורי התפילה הראשונים הופיעו לפני בערך 1000 שנה, על איזה אלפי שנים את מדברת?? מעבר לכך שאת אשכרה אומרת שיש לך מסורת להחזיק במחלוקת??? אתמההה
יוד
דבר ראשון, אלף שנה שנה כאלפי שנה הלא כן? דבר שני מה הקשר להחזיק במחלוקת? להיות שונים זה להיות מפולגים? הקב"ה רוצה שנהיה שונים! הרבה דרכים למקום - ולעבודת השם, זה לא דרך טובה ודרך פחות. הרעיון הוא להתאחד עם השוני, ולא לבטל את השוני
אהרון מילקובסקי
לא הבנתי, אתה חושב שאתה יותר חכם מחכמי אשכנז וספרד? חוץ מזה, סידורים לא תמיד היה, אבל נוסח היה לפני
מפקד חיל הים
12
הוא צודק, זה לא עובר חלק באוזן הגלותית של רבים וטובים. לא נורא.
יהודי
11
אני מציע לבטל את השפה הרוסית והעברית ולעשות שפה אחידה
חרדי
10
בזה הוא צודק לחלוטין כמה שפחות מחלוקת ביהדות בארץ ישראל
שלמה
9
אני מציעה לו גם לקבוע נוסח לעוד כמה דברים אבל קודם שיתנהג כיהודי
שיר
8
ואיזה ספר תורה יוציאו? או שבכלל ישירו התקווה... ומה יקרה למי שיתפלל עדות המזרח לא תהיה לו זכות הצבעה?
יוסי
7
איזה מתוק האיש הזה. הרג אותי מצחוק
סטנדפיסט אלוףףף
6
כנראה שליברמן רוצה להיות שר הדתות.
מומחה לענייני דת
5
אולי הוא מתנדב להיות הרב הראשי לישראל?🤣
אחלה סטנדאפיסט ליברמן
4
בניגוד לא כל מי שטוען שהוא צודק, ברגע שיש מחלוקת בין אשכנזים ספרדים נוסחאות וכו׳ אין הכוונה שיש איזה שהוא מחלוקת אידיאולוגית ח״ו, הפוך יש כללים לפי מי מסתמכים בקביעת ההלכה, בנוסח התפילה יש מסורת….. ואשכנזי לא מפריע לו להתפלל במניין ספרדי או תימני או חסידי, כמובן יותר נוח להתפלל בבית כנסת שמתפללים לפ
משה
3
חחח… אני מציעה שנבטל גם את המפלגות כולל שלו ונעשה מפלגה אחת אחידה עם דעה אחת. ונכון גם את הרוסית והערבית נבטל, רק השפה העברית תשאר.
מפלגה אחת
2
יש כמובן מועמד 1 מנוסח ישראל(תנחשו מי) וגם הוא מתפלל רק כדי להדגים את הטעמים (שידגים לסטום אוזנים)
חה
1
כל מה שמסתתר מאחרי האמירה המטופשת של השיכור היא קנאה בציבור הדתי ולומדי התורה. הוא רואה אותם רגועים שמחים והוא שותה כל יום 2 בקבוקי וודקה כדי לשמח את עצמו. פשוט עם הארץ טיפש
דוד

