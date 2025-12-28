אביגדור ליברמן, האיש שנשא על דגלו את המלחמה בדרך החיים החרדית וגדולי ישראל, יצא היום (ראשון) ברעיון חדש, אשר בבסיסו מחיקת נוסחי התפילה השונים של כלל ישראל, אשכנז, עדות המזרח ועוד.

ליברמן, האיש שמציע לנשל מהחרדים את זכותו הבסיסית ביותר של אזרח מן השורה - זכות ההצבעה, החליט היום "להיכנס לחרדים לסידור התפילה", בבקשה לשנות את הנוסח המסור מדורות עולם, מימי רבותינו הראשונים בצרפת וגרמניה - וחבריהם רבותינו הראשונים הרי"ף והרמב"ם גאוני יהדות ספרד.

כמעט כמו בדרום-אפריקה, שם לא הורשו השחורים להצביע בבחירות בתקופת האפרטהייד, הציע בעבר אביגדור ליברמן לנשל מחרדים שאינם משרתים את זכות ההצבעה על בסיס קבוצה אתנית-דתית, כעת הוא מבקש לקחת מהם גם את סידור התפילה.

לדבריו, גם לא צריך שני רבנים ראשיים. "אין שום סיבה שיהיו לנו שני רבנים ראשיים", אמר ליברמן. "לא במדינת ישראל ולא בעיריות. מספיק רב ראשי אחד".

הוא הוסיף וטען כי "צריך לעבור מכל הנוסחים. אתה יודע, פעם באיו"ש אני זוכר עוד לפני 15 שנה, לא היה מניין של אשכנזים ומניין של ספרדים - חוץ מיום כיפור", טען ליברמן. "תמיד היה מניין כלל ישראל. היום גם אצלי ביישוב יש כבר מניין אשכנזי, ספרדי, תימני, חב"ד. כל זה צריך לבטל. המדינה צריכה להחליט מה חשוב לה".