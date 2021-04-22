יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, האיש שמציע לנשל מהחרדים את זכות ההצבעה ולייצר בישראל שלטון אפרטהייד כלפי חרדים לכאורה, הציע לבטל את נוסחי אשכנז ועדות המזרח ולעבור לנוסח אחיד | לדבריו, יש להסתפק גם ברב ראשי אחד, במקום שני רב ראשי לבני אשכנז וראשון לציון לעדת הספרדים (חרדים)
שלושה חודשים לאחר הבחירות לרבנים הראשיים לישראל, בהם נחל הציבור הדתי לאומי מפלה בבחירתם של שני רבנים חרדיים, הצעת חוק חדשה של צפי לבני, נפתלי בנט ואלי בן דהן מבקשת לקבוע מינוי רב ראשי אחד בישראל ומינוי נשיא לבתי הדין מתוך דייני בית הדין הרבני הגדול (חדשות, בארץ)
בשעות הצהריים (רביעי) יגיע אל קו הגמר המירוץ לתפקידי הרבנים הראשיים לישראל, שעה ש-150 חברי הגוף הבוחר ייכנסו אל מאחורי הפרגוד ויממשו את זכותם לקבוע את זהותם של הרב הראשי האשכנזי ושל הראשון לציון ל-10 השנים הבאות, מתוך שבעת המתמודדים לתפקיד • סיקור מיוחד (חרדים)
בעקבות התגברות האיומים לאחרונה נגד משגיחי כשרות, נפגשו היום הרבנים הראשיים עם בכירי המשטרה, שקראו למשגיחים להתלונן בכדי שתיפתח חקירה בנושא. מפכ"ל המשטרה דנינו אמר לרבנים כי איומים על עובדי ציבור מטופלים במשטרה בעדיפות גבוהה, ובעקבות הפגישה תינתן הנחיה לשוטרי מחוז ירושלים להקדיש תשומת לב מיוחדת לתלונות נוספות שיתקבלו בעתיד (חדשות, ארץ)
מה היה קורה אלמלא הצליח משה ניסים לטרפד את החוק להארכת כהונת הרבנים הראשיים בשנת תשמ"ג? וגם: מה היה קורה אילו הבחין בנימין נתניהו במיקרופון שהוצמד לגבו בביקורו אצל הגר"י כדורי בחודש תשרי תשנ"ח? הפרשן יעקב ריבלין מגיש פרקים חדשים בסדרה "מה היה קורה אילו"
הדאגה למטר השמים הוציאה היום רבים מבתיהם שבאו להעתיר תפילה בכותל המערבי. התפילה המרכזית נערכה היום ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות הרבנים הראשיים, הרב יונה מצגר והרב שלמה עמאר. אבל יש גם גורמים רבניים שמתנגדים לעצרות התפילה וימי הצום שנקבעו (חדשות)