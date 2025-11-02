כיכר השבת
כבוד אחרון

תיעוד דומע | לונדון התעטפה באבל: המונים בהלוויית המגיד רבי שמעון זצ"ל

אלפי תושבי לונדון הבירה ליוו אמש (מוצאי שבת קודש), למנוחות את המגיד מישרים, הגה"ח הנודע רבי שמעון הירשלר זצ"ל, שנפטר לבית עולמו ביום שבת קודש | בהלוויה השתתפו כלל אדמו"רי ורבני העיר שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לנפטר הנכבד (חרדים)

הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

אלפי תושבי לונדון הבירה ליוו אמש (מוצאי שבת קודש) למנוחות את מגיד המישרים, הגה"ח הנודע רבי שמעון הירשלר זצ"ל, שנפטר לבית עולמו ביום שבת קודש.

הלווייתו יצאה מביתו, לכיוון בית החיים הענפילד, דרך בית המדרש המרכזי אהבת ישראל ויז'ניץ, שם התפלל ושם מסר שיעורים קבועים במשך שנים רבות, כשהמוני בית ישראל מלווים אותו בכאב.

כלל אדמו"רי ורבני העיר הגיעו לחלוק כבוד אחרון לנפטר הנכבד, שהיה מראשי המדברים ומחשובי רבני קהילת ויז'ניץ בעיר.

דברי הספד מרטיטי לב נשמעו מפי גדולי הרבנים, שהעידו על גדלותו בתורה ובדרשנות ועל מסירותו לכלל ישראל: הגאון הרב זאב פלדמן, רב בית המדרש 'עץ חיים'; הרה"ג ר' סיני דיטש, מגיד שיעור בבית המדרש ויז'ניץ ורב בית המדרש שאץ; הרה"ג ר' פנחס שנייבלג, ראש ישיבת ויז'ניץ בלונדון; ובנו, הרב אברהם שמואל הירשלר.

הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

