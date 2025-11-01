כיכר השבת
ה'מגיד מלונדון' ואבי הנגיד: אבל בממלכה הבריטית, הגאון רבי שמעון הירשלר זצ"ל

הוסר עטרת גאון הדרשנים בלונדון - עם צאת השבת הגיעה הבשורה הקשה מלונדון הבירה על פטירתו של האי גאון וחסיד, המגיד מישרים רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מגדולי חשובי רבני לונדון, וראש המדברים בכל מקום | המנוח השיב נשמתו ליוצרה לאחר ייסורים קשים והוא בן 81 בפטירתו (דיין האמת) 

הגאון רבי שמעון הירשלר זצ"ל (צילום: שלומי קרויס)

מלונדון הבירה הגיעה הבשורה הקשה עם הסתלקותו לאחר תקופה של מחלה קשה, לשמי מרום ביום השבת קודש של האי גאון, המגיד מישרים הנודע לתהילה, הגאון רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מזקני חשובי רבני חסידות ויז'ניץ בלונדון, והוא בן 81 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בלונדון ביום הושענא רבה, לאביו הרה"ג ר' בונים זבולון זצ"ל. כבר בבחרותו ניכר עליו כישיריו הרבים, והוא הרביץ תורה לעדרים בעוז ובחן עוד טרם נישואיו, בין שלל המקומות שלמד, היה אצל בעל 'שבט הלוי' הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, אצל הגאון רבי אליקים שלזינגר בישיבת "הרמה" בלונדון, כן הסתופף והתקשר אל צדיקי אמת, אדמו"רי בית ויז'ניץ זי"ע, ויבלחט"א, האדמו"ר מסקולען זצ"ל ועוד.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בת הרה"ג ר' שמואל ראנד זצ"ל, ראש ישיבת מתיבתא בלונדון. עד מהרה נודע שמו לתהילה בקרב כל תושבי העיר, על האברך רום המעלה שבא להתגורר בקרבתם.

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור במעונו של הרב שמעון הירשלר זצ"ל בלונדון (צילום: שלומי קרויס)
יושב ראשונה במלכות - בקבלת פנים לאדמו"ר מויז'ניץ בלונדון

עיקר גדולתו של הגר"ש הירשלר זצ"ל הייתה בכישוריו יוצאי הדופן כנואם בחסד עליון וכמגיד מישרים, שאליו נהרו המוני בית ישראל לשמוע דברי מוסר, התעוררות והתחזקות. הוא נודע בכישרון דיבור נדיר, כשהוא משלב בדרשותיו בקיאות תורנית עצומה לצד חן וטעם מתוק שהלהיב את שומעיו. הוא הוזמן תדיר להרביץ תורה בכל היכלי התורה והישיבות בעיר, והיה ראש המדברים בכל מקום של תהילה וכבוד.

שנים רבות מסר הגאון זצ"ל שיעורים קבועים ב'דף היומי' בבית המדרש ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל. שיעוריו התאפיינו בעומק מחד ובהירות מאידך, והיוו מגדלור של תורה לרבים מתושבי האזור, שהיו קובעים את מקומם בשיעור הקבוע.

כשישב שבעה על פטירת רעייתו ע"ה, זכה ורבו, האדמו"ר מויז'ניץ הגיע במיוחד לנחמו באבלו הכבד.

הרה"ג ר' שמעון הירשלר זצ"ל, בריקוד עם יבלחט"א, רבו האדמו"ר מויז'ניץ בסיום הש"ס בלונדון (צילום: שלומי קרויס)

בשנים האחרונות התייסר במחלה הקשה, והבוקר נגדע שירת חייו, כשאת נשמתו הטהורה השיב לבוראו.

המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה:

בניו: הרב יעקב יוסף, הרב אלעזר יונה, הרב אברהם שמואל, והנגיד הרב משה פסח הירשלר.

חתניו: הרה"ג ר' שלום שטרן, הר"ר שאול יחזקאל וייס, הר"ר שמואל יצחק שטיין.

לפני כמה שנים שיכל את בנו, הבה"ח ישכר בעריש ז"ל.

ת.נ.צ.ב.ה.

