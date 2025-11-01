מלונדון הבירה הגיעה הבשורה הקשה עם הסתלקותו לאחר תקופה של מחלה קשה, לשמי מרום ביום השבת קודש של האי גאון, המגיד מישרים הנודע לתהילה, הגאון רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מזקני חשובי רבני חסידות ויז'ניץ בלונדון, והוא בן 81 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בלונדון ביום הושענא רבה, לאביו הרה"ג ר' בונים זבולון זצ"ל. כבר בבחרותו ניכר עליו כישיריו הרבים, והוא הרביץ תורה לעדרים בעוז ובחן עוד טרם נישואיו, בין שלל המקומות שלמד, היה אצל בעל 'שבט הלוי' הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, אצל הגאון רבי אליקים שלזינגר בישיבת "הרמה" בלונדון, כן הסתופף והתקשר אל צדיקי אמת, אדמו"רי בית ויז'ניץ זי"ע, ויבלחט"א, האדמו"ר מסקולען זצ"ל ועוד.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בת הרה"ג ר' שמואל ראנד זצ"ל, ראש ישיבת מתיבתא בלונדון. עד מהרה נודע שמו לתהילה בקרב כל תושבי העיר, על האברך רום המעלה שבא להתגורר בקרבתם.