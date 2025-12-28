כיכר השבת
שעה וחצי נסיעה

משילות? מסלול הסעות תלמידים בנגב שונה בעקבות חשש מתמשך לזריקות אבנים

בעקבות חשש מתמשך לזריקות אבנים, שונה בימים האחרונים מסלול הסעות תלמידי היישוב להבים, והם נאלצים לנסוע בדרכים עוקפות במקום בכביש 310 הראשי, הסמוך לפזורה הבדואית | הסיבוב העקיף, דרכו נמנע המעבר סמוך לתראבין, מאריך את הדרך לתלמידים מרבע שעה בלבד - ליותר משעה בשעות הבוקר (בארץ)

מחבל מיידה אבנים. אילוסטרציה (צילום: Nasser Ishtayeh/Flash90)

המצב הבלתי אפשרי בנגב: תושבי להבים עודכנו הערב שגם מחר התלמידים יאלצו לעשות את הדרך הארוכה לבית הספר אשל הנשיא דרך ב"ש וזאת בחשש ליידוי אבנים בכביש 310 הסמוך ליישוב הבדואי תארבין. המשמעות היא שהילדים יצטרכו לנסוע שעה וחצי במקום 20 נסיעה.

ההודעה שהופצה להורים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בתנועת רגבים מגדירים את המצב כטרור לכל דבר, ומזהירים מפני נורמליזציה של אלימות יומיומית בלב הנגב. לדבריהם, כאשר ילדים נאלצים לסטות ממסלולם הקבוע מחשש לפגיעה, מדובר בחציית קו אדום שממחישה את עומק הבעיה בשטח.

ברגבים מדגישים כי ישראל סיימה עם מציאות של שיירות והסעות מאובטחות כבר בעבר, ולא ייתכן שבעשורים מתקדמים נחזור למציאות שבה ילדים זקוקים לדרכים עוקפות ולפתרונות חירום כדי להגיע לבית הספר. לטענתם, אין לקבל מצב שבו איום אלים קובע את שגרת החיים של אזרחים חפים מפשע.

כזכור, האירועים בדרום החלו לאחר שבלילה בין שישי לשבת פרצו ליישוב גבעות בר שלושה רעולי פנים, והחלו בהצתת עשרות כלי רכב במקום ומשחיתים רכבים נוספים. המשטרה חושדת כי מדובר בפעולת נקמה על הפעילות המשטרתית בכפר תראבין, החשודים נעצרו.

לאחר האירועים בגבעות בר, הגיע השר לביטחון לאומי בן גביר לכפר הבדואי, בו פעלו כוחות משטרה כחלק ממבצע "סדר חדש". עם הגעתם למקום, התפתחו בין הכוחות לצעירים עימותים, במסגרתם יודו אבנים לעבר כוחות הביטחון - שבתגובה נאלצו לפזר אותם בירי גז מדמיע.

ביממה האחרונה, כחלק ממבצע משותף של המשטרה ושב"כ, נעצרו שישה חשודים במעורבות בהצתת כלי רכב בגבעות בר. לצידם, נעצרו גם חשודים במעורבות בהפרות הסדר במהלך היום, והחזקת נשק צבאי גנוב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר