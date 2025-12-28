המצב הבלתי אפשרי בנגב: תושבי להבים עודכנו הערב שגם מחר התלמידים יאלצו לעשות את הדרך הארוכה לבית הספר אשל הנשיא דרך ב"ש וזאת בחשש ליידוי אבנים בכביש 310 הסמוך ליישוב הבדואי תארבין. המשמעות היא שהילדים יצטרכו לנסוע שעה וחצי במקום 20 נסיעה.

בתנועת רגבים מגדירים את המצב כטרור לכל דבר, ומזהירים מפני נורמליזציה של אלימות יומיומית בלב הנגב. לדבריהם, כאשר ילדים נאלצים לסטות ממסלולם הקבוע מחשש לפגיעה, מדובר בחציית קו אדום שממחישה את עומק הבעיה בשטח.

ברגבים מדגישים כי ישראל סיימה עם מציאות של שיירות והסעות מאובטחות כבר בעבר, ולא ייתכן שבעשורים מתקדמים נחזור למציאות שבה ילדים זקוקים לדרכים עוקפות ולפתרונות חירום כדי להגיע לבית הספר. לטענתם, אין לקבל מצב שבו איום אלים קובע את שגרת החיים של אזרחים חפים מפשע.

כזכור, האירועים בדרום החלו לאחר שבלילה בין שישי לשבת פרצו ליישוב גבעות בר שלושה רעולי פנים, והחלו בהצתת עשרות כלי רכב במקום ומשחיתים רכבים נוספים. המשטרה חושדת כי מדובר בפעולת נקמה על הפעילות המשטרתית בכפר תראבין, החשודים נעצרו.

לאחר האירועים בגבעות בר, הגיע השר לביטחון לאומי בן גביר לכפר הבדואי, בו פעלו כוחות משטרה כחלק ממבצע "סדר חדש". עם הגעתם למקום, התפתחו בין הכוחות לצעירים עימותים, במסגרתם יודו אבנים לעבר כוחות הביטחון - שבתגובה נאלצו לפזר אותם בירי גז מדמיע.

ביממה האחרונה, כחלק ממבצע משותף של המשטרה ושב"כ, נעצרו שישה חשודים במעורבות בהצתת כלי רכב בגבעות בר. לצידם, נעצרו גם חשודים במעורבות בהפרות הסדר במהלך היום, והחזקת נשק צבאי גנוב.