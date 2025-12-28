לאחר ההתנגדות שהביעה היועמ"שית גלי בהרב מיארה למהלך, נשיא העליון יצחק עמית הוציא צו ביניים בו הוא מקפיא את ההליך לסגירת רדיו גלי צה"ל על ידי הממשלה, ב-1 למרץ.

בהחלטתו כתב עמית: "הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה על כל המשתמע מכך". עמית מנמק את ההחלטה בכך ש״הממשלה לא מסרה התחייבות להימנע מביצוע פעולות בלתי הפיכות״.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה בתגובה לבקשה לצו ביניים בעניין סגירת גל"צ כי "יש להקפיא את הצעדים לסגירת גל"צ עד להכרעת בית המשפט בעתירות".

"החלטת הסגירה רצופת פגמים והדיון בעניין יתקיים בעוד זמן קצר. הנזק שייגרם מנקיטת פעולות לסגירת התחנה הוא משמעותי ובלתי הפיך", טענה מיארה.

לדבריה, "מהטעם העיקרי שלפיו מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק ביותר לכיוונו של הקפאת המצב הקיים עד להכרעה השיפוטית, בשים לב לרגישות והמורכבות של סגירת תחנת שידור רדיו ציבורית או של קידום צעדים לסגירתה".

היועצת ציינה חוות דעת קודמת של המשנים שלה נגד סגירת התחנה: חוות הדעת עמדה, בין היתר, על כך שהרכב הוועדה המייעצת שעל בסיס המלצתה גובשה הצעת ההחלטה כלל חברים בעלי זיקה פוליטית משמעותית למפלגת הליכוד, ומנגד נעדר מהרכב הוועדה, בניגוד לוועדות קודמות, גורמים בכירים ממערכת הביטחון ועיתונאים בעלי ניסיון מובהק ורלוונטי לסוגיה.

כזכור, הממשלה אישרה ביום שני פה אחד את הצעתו של שר הבטחון ישראל כ"ץ לסגור את התחנה. בדבריו, הסביר שר הביטחון כי מדובר ב"אנומליה שלא קיימת במדינות דמוקרטיות", המעניקה במה לדעות שרבות מהן "תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם". הוא טען כי עיסוק התחנה בפוליטיקה "פוגע באחדות הצבא ומסריו מפורשים על ידי האויב ככאלו שמועברים על ידי צה"ל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך במהלך, וציין כי קיומה של תחנה צבאית המשדרת ברשות הצבא הוא מצב ה"קיים אולי בצפון קוריאה", אך אינו מתאים לישראל.