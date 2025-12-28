כיכר השבת
כל הפרטים

הפגנת הפלג הירושלמי תתקיים בשעות הצהריים ליד בני ברק | זה ההסבר להחלטה החריגה שהתקבלה

מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)

21תגובות
הפגנות עבר נגד הגיוס (צילום: דוד כהן/פלאש90)

בפלג הירושלמי עדכנו הבוקר (ראשון), כי הם מתכוונים לצאת למחאה גדולה בכל רחבי הארץ. ל'כיכר השבת' נודע לפני זמן קצר, כי מתוכננת לבסוף הפגנה אחת באיזור בני ברק.

בהודעה שיצאה הבוקר נכתב: "עקב מעצר תלמידי הישיבות והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבאך שליט"א, כי יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".

בהודעה נרמז כי המחאה תהיה בכל רחבי הארץ: "המוני בית ישראל יוצאים היום (ראשון) בשעות אחה"צ (16:00–17:00) למחאה רבתית ותקיפה".

עוד נמסר: "רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר!".

רבני הפלג במחאה בעבר (צילום: כיכר השבת )

ל'כיכר השבת' נודע, כי התכנון ההתחלתי היה לצאת למחאת ענק במספר מוקדים ברחבי הארץ, אך לבסוף נפלה ההכרעה כי ההפגנה תתקיים באיזור בני ברק ולא יהיו עוד מוקדים.

עסקן מ'' מספר ל'כיכר השבת': "אף פעם לא הפגנו על בחורי ישיבות שנעצרו ששייכים לדגל התורה, אלא בעיקר על בחורים ספרדים שאין מי שיילחם עבורם, הפעם, בשל החוצפה של רשויות הצבא, הוחלט לקיים הפגנות גם על בחורים מהמיינסטרים".

עוד מספר העסקן: "אך מכיוון שמדובר על בחורים מהמיינסטרים, רק כעת התקבלה ההחלטה להפגין במקום אחד ולא בעוד מקומות, כמו שנהגנו במעצרים של בני עלייה משלנו".

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, בליל שישי האחרון נעצרו תלמידי ישיבת 'חברון' ו'סורוצקין', בעוון עריקות.

תלמיד ישיבת 'חברון' הבחור החשוב יהודה בן עמרם נעצר בתחנת המשטרה בירושלים אחרי שזומן לחקירה, והועבר למשטרה הצבאית בעוון לימוד תורה לאחר שהתגלה כעריק.

במקביל, תלמיד ישיבת 'סורוצקין' הבחור החשוב שמריהו גריינימן, נעצר אמש בעת שחזר מנתב"ג והתגלה במסוף כעריק, הוא הועבר למשטרה הצבאית, וקיבל הבוקר 10 יום בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

בפלג הגיבו בזמן אמת: "ברור שהמיינסטרים לא יגיב, תוך שימוש בתירוצי קש וגבבה - 2 ישיבות הדגל של המיינסטרים האשכנזי - חברון וסורוצקין התנערו באלגנטיות מתלמידיהם והותירו אותםצבאופן רשמי להינמק בכלא לבדם - ללא השמעת קול מחאה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
עדיף היה לא לכתוב את הסיבה.
עכגע
כמובן, נטאטא את הבעיות מתחת לשטיח, והן לא קיימות מבחינתנו...
מוישה
13
ומה שיטת הרצ"ף בסוגיא??
נחמיאס
12
תלכס אין מה לומר הם צודקים. כל הכבוד.
אריאל
11
חובה ליצור מאות מוקדי הפגנה ברחבי הארץ על כל בחור שנכלא בעוון לימוד תורה
אין מחאה ללא הפרה אפקטיבית
10
שבוע שעבר אם צחקו על ההפגנות של הרצפנקים בכביש 4 יאמרו שזה סתם לא לענין והם החכמים הגדולים עשים הפגנות במגמות הסתרתגים השבוע הם עשים את ההפוך מי מבקש מהם תשובות ?
חיים כהן
9
בציבור הנקרא חרדי הדעות חלוקות על אופן התגובה לחוק הגיוס לכן זה נעשה בקול ענות חלושה וללא התערבות של הנציגות הדתית בכנסת שהיא גדולה ולא רואים אותם בשטח כלומר הם מסכימים לעצור בחורים
אלי
8
לא הבנתי מה הסבורע מאי נפק"מ?
ליטוואק
צריך עיון גדול ואכ"מ להאריך.
משה
לא הבנת ? אז תבין. מה שיותר חילול השם
תבין
7
זו איננה הפגנה של הפלג הירושלמי צאו ובדקו את ההודעה מפי מי היא יצאה ותראו את ההבדל
זרח
6
בושה בושה בושה המיינסטרים לא עומדים מאחורי הבחורים שלהם מה ימנע מהם להתגייס???
גרשון
המיינסטרים לא עוצרים לעצמם את הכבישים של עצמם. הפלג רוצים להציק לנו. לא מעניין אותם הצבא. מה התועלת להפריע לבני ברק?????????????????????
חיים
5
יסגרו לעצמנו את בני ברק ויציקו לעשרות חתונות, חופות, אירועים, עובדות מסכנות וכל בני ברק. מושחתים נמאסתם. צאו לתל אביב.
ללי
4
למה תושבי בני ברק שהם נגד גיוס -צריכים לסבול מהפגנות ???. ואף אחד לא חושב על גזל הזמן הן של המפגינים שמפגינים אלעק על לימוד תורה אבל מבזבזים שעות למשחקים בהפגנות והן של מי שתוקעים אותו שעות בפקקים שזה סבל בל יתואר ! גם גוזל דלק וגם צער וביזבוז זמן .זו שעה שמוציאים ילדים מהמוסדות ויוצר עיכובים מאד קש
לא ברור
3
צריך אולי להושיב בי"ד מיוחד שידון היכן להפגין כי מדובר רק בבחורי ישיבה מהמיינסטרים אז השאלה היא ממש קריטית האם יש חובה להפגין רק בכביש גאה או אולי חייבים להפגין גם ב-443 ויותר שח"ו לא יצא שהפגינו על בחורים שלא משלנו? צריך עיון גדול והשם יעזרינו שלא נכשל ח"ו.
אלי
2
ואני אומר, רבייתי - גם חרדים וגם צבא ! תודה רבה!
הרב נחמיה
ואני אומר גם חילוני וגם ישיבה!
אזרח
מוזמן להתגייס ולא לגלוש באינטרנט
רננה מעוז
שאלת תם מה זה המניסטרים בכלל??
יוסף
1
כרגע הציבור שלנו סובל מבעיה עקרונית התעלמות מוחלטת של החגים וההנהגה החרדית למעצרים ולמצוקה היומיומית של בחורי הישיבות שנחשבים עבריינים ועצוב מאוד שרק לפלג אכפת
חשמונאי גאה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר