ההספד של יקי אדמקר על אימו

איש התקשורת יקי אדמקר ספד היום (ראשון) בהלוויית אימו עו"ד חוי אדמקר זוהר, שנפטרה בסוף השבוע האחרון בבני ברק, באופן פתאומי בגיל 60.

בדברים שאמר בדמעות הוא ספד: "מי היה מאמין שאספיד אותך, אני מתגעגע אלייך מאוד, ‏אמא אני מתגעגע אלייך מאוד, לפחות עכשיו נגאלת מייסורייך הקשים ואת ברוך השם במקום שכולו טוב". "חשבתי שזה חלום הבוקר", אמר אדמקר בהספד: "ביקשתי שאני אתעורר ואגלה שאת פה ולא נפטרת ולא עלית בסערה השמימה, הקמת איפריה של ממש, 25 צאצאים".

אדמקר שיבל"א עם אימו ע"ה

"היית לי שיעור על אמונה וביטחון", הוסיף אדמקר בקול בוכים: "לא משנה מה, איזו לביאה היית, לא ויתרת ונלחמת כל הזמן על המשפחה, שנזכה ללמוד ממך. ברוך דיין האמת".

יצוין, כי בני המשפחה הכבודה ישבו שבעה בביתו של אדמקר, ברחוב רב חנן 17 בשכונת רמת בית שמש ד'.