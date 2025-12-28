ברקע התאוששות התיירות בישראל עם הפסקת המלחמה, שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום (ראשון) בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון". באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו.

את הדברים אמר כץ בפודקאסט "120 ואחת" של ynet. כשנשאל על מחירי החופשות בישראל, כץ המליץ לנופשים "שיצאו ליוון". לדבריו, "המחיר בארץ יותר מדי גבוה", וכשנשאל מה ניתן לעשות, ענה: "וואלה, שיצאו ליוון. אם בתי המלון לא ידעו לתמחר...".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת על כץ ותהה: "מה אמור לחשוב בעל צימר בארץ שעשה 200 ו-300 ימי מילואים, עזב את העסק שלו בשנה של מלחמה קשה, חזר ופתח מחדש למרות כל הקשיים, ושומע את שר התיירות שלו שולח אנשים לנפוש ביוון כי יקר פה?".

חברת הכנסת נעמה לזימי תקפה את הממשלה בעקבות דבריו של כץ וכתבה: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר". חברת הכנסת מירב בן ארי פנתה לכץ: "תכלס צודק, יקר פה. העניין הוא שאתה השר הממונה, אתה אמור לתת פתרונות לתייר הישראלי ולא לשלוח אותנו לחו"ל".