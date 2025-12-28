כיכר השבת
באופוזיציה תוקפים

שר התיירות באמירה תמוהה: "חופשות בארץ יקרות מדי, שאנשים יטוסו ליוון"

שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי)

1תגובות
חיים כץ (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

ברקע התאוששות התיירות בישראל עם הפסקת המלחמה, שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום (ראשון) בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון". באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו.

את הדברים אמר כץ בפודקאסט "120 ואחת" של ynet. כשנשאל על מחירי החופשות בישראל, כץ המליץ לנופשים "שיצאו ליוון". לדבריו, "המחיר בארץ יותר מדי גבוה", וכשנשאל מה ניתן לעשות, ענה: "וואלה, שיצאו ליוון. אם בתי המלון לא ידעו לתמחר...".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת על כץ ותהה: "מה אמור לחשוב בעל צימר בארץ שעשה 200 ו-300 ימי מילואים, עזב את העסק שלו בשנה של מלחמה קשה, חזר ופתח מחדש למרות כל הקשיים, ושומע את שר התיירות שלו שולח אנשים לנפוש ביוון כי יקר פה?".

חברת הכנסת נעמה לזימי תקפה את הממשלה בעקבות דבריו של כץ וכתבה: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר". חברת הכנסת מירב בן ארי פנתה לכץ: "תכלס צודק, יקר פה. העניין הוא שאתה השר הממונה, אתה אמור לתת פתרונות לתייר הישראלי ולא לשלוח אותנו לחו"ל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
צודק. יקר פה מאוד. שיתחילו להוריד מחירים !!
עמית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר