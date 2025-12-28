ההפגנה בסמוך לבני ברק כעת ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

בשעה זו מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את כביש 4 בסמוך לבני ברק; כוחות משטרה פועלים במקום. המשטרה הגדירה את חסימת התנועה סמוך לבני ברק כהפגנה בלתי חוקית ועצרה עד כה 3 צעירים.

מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות". הסדרי תנועה כביש 4: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כביש 4 מאם המושבות לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. "שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת" נמסר. בתוך כך, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני להולך רגל (נער כבן 15) שנפצע קל לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 בסמוך למחלף גבעת שמואל. לחובשים בזירה נמסר כי הוא נפגע מרכב במהלך הפגנה ובעקבות כך נחבל בגפיו. לפני שעה קלה קבוצת מוחים חסמה מספר דקות את כביש 4 לכיוון צפון באזור אשדוד. לאחר פעילות השוטרים במקום הכביש נפתח לתנועה תוך זמן קצר.

בתיעודים מההפגנה בגשר קוקה-קולה נראים השוטרים מנסים לפנות בכוח את המפגינים ששוכבים על הכביש. נרשמו גם כמה עימותים בין המוחים לשוטרים ולכוחות מג"ב. לפי שעה נראה שהמשטרה לא מצליחה להשיג שליטה בהפגנה בכביש 4.

בהודעה שיצאה הבוקר נכתב: "עקב מעצר תלמידי הישיבות והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבאך שליט"א, כי יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".

בהודעה נרמז כי המחאה תהיה בכל רחבי הארץ: "המוני בית ישראל יוצאים היום (ראשון) בשעות אחה"צ (16:00–17:00) למחאה רבתית ותקיפה".

עוד נמסר: "רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר!".

כוחות איחוד הצלה במקום ( צילום: איחוד הצלה )

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, בליל שישי האחרון נעצרו תלמידי ישיבת 'חברון' ו'סורוצקין', בעוון עריקות.

תלמיד ישיבת 'חברון' הבחור החשוב יהודה בן עמרם נעצר בתחנת המשטרה בירושלים אחרי שזומן לחקירה, והועבר למשטרה הצבאית בעוון לימוד תורה לאחר שהתגלה כעריק.

במקביל, תלמיד ישיבת 'סורוצקין' הבחור החשוב שמריהו גריינימן, נעצר אמש בעת שחזר מנתב"ג והתגלה במסוף כעריק, הוא הועבר למשטרה הצבאית, וקיבל הבוקר 10 יום בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.