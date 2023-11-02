נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי הוא שם על השולחן הצעה חדשה לפיה, בחמאס ישחררו את כלל החטופים ביום הראשון לעסקה, ובתמורה ישראל תשחרר מאות מחבלים ועצורים פלסטינים |על פי ההצעה, המשא ומתן להפסקת הלחימה יפתח כבר ביום הראשון ומי שיעמוד בראשו הוא הנשיא האמריקאי | בסביבת רה"מ הגיבו להצעה וטענו כי הם "שוקלים אותה ברצינות רבה" (מדיני)
אסיר ביטחוני שהוגדר כחולה סופני מת הבוקר בבית החולים. בעקבות כך פרצו מהומות במספר בתי כלא, שירות בתי הסוהר תגבר את כוחותיו ומסר כי המהומות תחת שליטה. בחברון נזרקו בקבוקי תבערה. החמאס קורא לקיים הערב תהלוכות זעם במחאה על מותו (חדשות, בארץ)