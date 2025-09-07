כוחות צה"ל בגבול הרצועה ( צילום: פלאש 90 )

ישראל בדרך לעסקת חטופים? נשיא ארה"ב דולנד טראמפ העביר במהלך הימים האחרונים, הצעה חדשה הטורפת את כללי המשחק - הצעה הכוללת שינוים מפתיעים, יותר מההצעות הקודמות.

על פי ההצעה של טארמפ שפורסמה בחדשות 12 הערב (ראשון), כלל החטופים (48) החיים והחללים ישוחררו כבר ביום הראשון לעסקה, ובתמורה ישראל תשחרר מאות מחבלים ואלפי עצורים פלסטיניים. בנוסף דווח, כי במקביל ישראל תעצור את המבצע לכיבוש רצועת עזה, הנקרא מרכבות גדעון ב', כאשר יפתח כבר ביום הראשון לעסקה, משא ומתן לסיום המלחמה בעזה - בניהולו של הנשיא טראמפ, כאשר כל עוד לא יסתיים המו"מ - ישראל לא תחזור להילחם בחזרה. על פי הדיווח בכאן חדשות, בישראל נתנו אור ירק להצעה של הנשיא טראמפ, וכי נראה כי כלל הסעיפים בהצעת הנשיא עומדים בקנה אחד, אם העקרונות של ישראל. בנוסף דווח כי ראש הממשלה נתניהו והשר רון דרמר עודכנו כבר במהלך השבוע שעבר בפרטי ההצעה שהועברה מהשליח וטיקוף לגרשון בסקין - ולאחר מכן עברה לידי ארגון הטרור חמאס. דיווח: המבצע הסודי של "אריות הים" על אדמת צפון קוריאה - שנכשל עם תחילתו יוסי נכטיגל | 06.09.25 דרמה ביפן: ראש הממשלה התפטר מתפקידו - וזו הסיבה יוסי נכטיגל | 13:31 בסביבת ראש הממשלה הגיבו להצעה של הנשיא וטענו כי "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו" טענו בלשכת נתניהו. יו״ר כחול לבן בני גנץ, הגיב להצעה של נשיא ארה"ב: ״התשובה הישראלית על מתווה הנשיא טראמפ כפי שפורסם חייבת להיות - כן חד וחלק", לדבריו: אסור להחמיץ עוד הזדמנות". חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי הגיב להצעה וטען כי "ההצעה של טראמפ שפורסמה הערב, תנוצל בציניות מרושעת ע״י החמאס לשם משיכת זמן ולא תוביל לשחרור החטופים ולהשלמת מימוש יעדי המלחמה", בסיום ההודעה קרא הלוי לרה"מ "לא להתפתות ולא לעצור את מהלכי המלחמה". במטה משפחות החטופים הגיבו להצעה: "אם ההצעה המיוחסת לנשיא ארצות הברית אכן הונחה על השולחן, מדובר באפשרות לפריצת דרך של ממש", לדבריהם: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להודיע על תמיכה בלתי מסויגת בהסכם המתגבש".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

רק בשבת האחרונה, נשיא ארצות הברית, דולנד טראמפ, אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה. הוא הדגיש כי ההחלטות בנושא יהיו של ישראל.

טראמפ אמר לכתבים כי הוא ראה שיש הפגנות גדולות בישראל "על החטופים ולא על המלחמה". הוא ציין כי ההפגנות שמות את ישראל במצב קשה. "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים", הוא אמר.

טראמפ הדגיש כי המסר שלו לחמאס הוא: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים. אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה. יהיה לא נעים".

הוא הוסיף כי זו דעתו - אבל ישראל היא זו שתקבל את ההחלטות בנושא. "תמיד אמרתי שכשנגיע ל-10 או 20 החטופים האחרונים נהיה צריכים לעשות הרבה כדי להחזיר אותם. לעשות הרבה זה אומר להיכנע וזה גם כן לא טוב", אמר טראמפ.

במקביל, על פי הדיווח של סולימאן מסוואדה בכאן 11, ארה"ב, קטר ומצרים צפויות להגיש השבוע הצעה חדשה לעסקה בין ישראל וחמאס שתכלול את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה וקידום ממשל בעזה.

על פי הדיווח, מ⁠סביבת נתניהו נמסר כי "אפשר לעצור את התמרון לטובת עסקה אמיתית, אבל אין כזו כרגע". במקביל, ראש צוות המשא ומתן ומקורבו של נתניהו, השר רון דרמר, צפוי להגיע לארה"ב השבוע ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ.

בתוך כך, על פי דיווח בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי שאין לו אישור ממקור אחר, משלחת של הנהגת חמאס הגיעה היום לקהיר באופן לא מוצהר, בהזמנת בכירים מהמודיעין המצרי. היא כוללת כמה חברים בלשכה המדינית של חמאס בראשות זאהר ג'בארין שמחזיק ב"תיק הגדה".

לפי הדיווח, היא צפויה לדון עם בכירים מצריים המעורבים במשא ומתן בכמה מהנקודות שהעלה לאחרונה השליח האמריקני סטיב וויטקוף.

עם זאת, גורם המקורב לחמאס התייחס לביקור המשלחת הבכירה של ארגון הטרור בקהיר, ומסר ל-ynet כי מדובר בביקור של האסירים המשוחררים של חמאס המתבצע מדי חודש. לדבריו, חברי המשלחת נפגשו גם עם גורמי מודיעין מצריים בנושא העסקה, אך הדיון התמקד ברעיונות שכבר נבחנו בעבר ללא הצלחה, ואין כל התקדמות חדשה.