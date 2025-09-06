נשיא ארצות הברית, דולנד טראמפ, אמר השבת בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה. הוא הדגיש כי ההחלטות בנושא יהיו של ישראל.

טראמפ אמר לכתבים כי הוא ראה שיש הפגנות גדולות בישראל "על החטופים ולא על המלחמה". הוא ציין כי ההפגנות שמות את ישראל במצב קשה. "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים", הוא אמר.

טראמפ הדגיש כי המסר שלו לחמאס הוא: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים. אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה. יהיה לא נעים".

הוא הוסיף כי זו דעתו - אבל ישראל היא זו שתקבל את ההחלטות בנושא. "תמיד אמרתי שכשנגיע ל-10 או 20 החטופים האחרונים נהיה צריכים לעשות הרבה כדי להחזיר אותם. לעשות הרבה זה אומר להיכנע וזה גם כן לא טוב", אמר טראמפ.

במקביל, על פי הדיווח של סולימאן מסוואדה בכאן 11, ארה"ב, קטר ומצרים צפויות להגיש השבוע הצעה חדשה לעסקה בין ישראל וחמאס שתכלול את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה וקידום ממשל בעזה.

על פי הדיווח, מ⁠סביבת נתניהו נמסר כי "אפשר לעצור את התמרון לטובת עסקה אמיתית, אבל אין כזו כרגע". במקביל, ראש צוות המשא ומתן ומקורבו של נתניהו, השר רון דרמר, צפוי להגיע לארה"ב השבוע ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ.

בתוך כך, על פי דיווח בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי שאין לו אישור ממקור אחר, משלחת של הנהגת חמאס הגיעה היום לקהיר באופן לא מוצהר, בהזמנת בכירים מהמודיעין המצרי. היא כוללת כמה חברים בלשכה המדינית של חמאס בראשות זאהר ג'בארין שמחזיק ב"תיק הגדה".

לפי הדיווח, היא צפויה לדון עם בכירים מצריים המעורבים במשא ומתן בכמה מהנקודות שהעלה לאחרונה השליח האמריקני סטיב וויטקוף.

עם זאת, גורם המקורב לחמאס התייחס לביקור המשלחת הבכירה של ארגון הטרור בקהיר, ומסר ל-ynet כי מדובר בביקור של האסירים המשוחררים של חמאס המתבצע מדי חודש. לדבריו, חברי המשלחת נפגשו גם עם גורמי מודיעין מצריים בנושא העסקה, אך הדיון התמקד ברעיונות שכבר נבחנו בעבר ללא הצלחה, ואין כל התקדמות חדשה.