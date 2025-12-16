הצי הסמוי של "ספינות רפאים", שונצואלה משתמשת בהן כדי להתחמק מהסנקציות העולמיות, הפך למטרה המרכזית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

ב־10 בדצמבר הודיע טראמפ על החרמת המכלית "סקיפר", כלי שיט שהעביר נפט בסתר תוך הפרת סנקציות. הצי הרחב, המהווה זרוע חשאית של כ־1,000 מכליות, נוהג בשקט במסלולי הים העולמיים כדי להזרים נפט ממדינות הנמצאות תחת סנקציות, כמו רוסיה, איראן וונצואלה.

המכליות המכונות "ספינות רפאים" מפליגות תחת דגלים זרים כדי להסוות את מקורן, משנות שמות שוב ושוב, משנות בעלות דרך חברות קש, מכבות משדרי זיהוי כדי להימנע ממעקב ומבצעות העברות תובלה בים הפתוח כדי להסתיר את מטען הנפט.

בנימין ג'נסן, ראש מעבדת החוזים העתידיים במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון, ציין בריאיון לפוקס ניוז כי האתגר גדול הרבה מעבר לוונצואלה בלבד. לדבריו, החרמה זו מהווה איום על גורמים נוספים, וקיימת אפשרות להחרמות נוספות בעתיד.

ג'נסן הדגיש כי הכלכלה של ונצואלה תלויה כמעט לחלוטין בהכנסות מנפט, ולכן אפילו פעולה בודדת מסוג זה עלולה להשפיע באופן משמעותי. הוא הוסיף כי כל פעולה שמקשה על התחמקות מהסנקציות ומהסחר בנפט מהווה איום ישיר על הכלכלה ועל המשטר בוונצואלה.

בינתיים, דוברות הבית הלבן מסרה כי כלי השיט שנתפס נמצא כעת בתהליך תפיסה חוקי, כאשר צוות חקירה אמריקני פועל על הספינה, חוקר את האנשים שעליה ומחרים ראיות רלוונטיות. לאחר השלמת התהליך החוקי, ארצות הברית תשלוט בנפט שנתפס.