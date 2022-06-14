על רקע זיהום אוויר חריג: משרד הבריאות ממליץ לכלל האנשים בשכונת הדרים שבשוהם לצמצם פעילות לא חיונית בשעות הערב והבוקר המוקדמות; בשעות הערב עד שעות הבוקר המוקדמות מומלץ לסגור חלונות ולכבות מזגנים השואבים אוויר מבחוץ - כל זאת עד לקידום פתרונות לסוגיה ע"י הגורמים המוסמכים (בארץ)
במסגרת מכירת פנטהאוז בשוהם, התחייבו המוכרים "להשלים" לקונים את ההפרש עד גבול מסוים, אם ירצו למכור את הדירה תוך שלוש שנים. מאוחר יותר הקונים הפכו פושטי רגל. המוכרים טענו שההתחייבות אישית, ואינה חלה כלפי הנאמן על נכסיהם. השופטת קבעה אחרת (משפט)