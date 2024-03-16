ציידים מהכפר חלחול שפרסו מלכודות לציד ציפורי שיר בשטחי המרעה של גבעת בית ענות בהר חברון, נתפסו על חם בידי רועה צאן מהגבעה. הציידים הצליחו להימלט לכפר, אך המלכודות הוסרו וציפור שהספיקה להילכד שוחררה בידי הרועה. "מצליחים לתקן את ההפקרות ששררה בשטח"
דובר היישוב היהודי בחברון, גדל ביישוב חילוני, בריאיון לזלמן שטוב, הוא מספר על המסע המרתק שלו ליישוב היהודי, ועל מעמד הסליחות הנדיר בשנת 1980, שאז הוא היה בין היחידים בעולם שנכנסו למערה הפנימית | צפו (המבדיל)
לקראת שבת חיי-שרה בחברון, מספר לנו הרב עוזי שרבף, העומד בראש עמותת 'הרחיבי מקום אוהלך'- הגואלת בתים בחברון, על ההצפה בפניות בהן הוא נתקל במהלך עבודתו ועל ההזדמנות שנוצרה כעת לרכישת בית חדש: "יש מאות פניות. ערבים רבים פשוט מתחננים שנקנה מהם את ביתם. המגבלה היחידה שלנו היא כספית" (בארץ, מקודם)