כפי שדווח אמש, ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנז, הזמין את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי במדינה.

ההזמנה נמסרה במהלך שיחה שקיימו השניים ביום שלישי, על רקע ביקורת פנימית נגד אלבנז בטענה כי ממשלתו אינה פועלת מספיק למיגור האנטישמיות.

הזמנתו של הרצוג הגיעה לאחר שנשיא ישראל אמר במהלך הדלקת נר חנוכה משותפת עם הקהילה האוסטרלית כי הוא מצפה להזמנה שכזו.

במקביל, הפרלמנט של ניו סאות' ויילס אישר ביום רביעי לפנות בוקר חקיקת חירום המעניקה למשטרה סמכויות נרחבות להגבלת מחאות והפגנות.

לפי החוק החדש, המשטרה תוכל להטיל הגבלות על קיום הפגנות למשך תקופה של עד שלושה חודשים לאחר הכרזה על מתקפת טרור. בנוסף, נאסרה הצגה פומבית של דגלים וסמלים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה והמדינה האסלאמית. העוברים על החוק צפויים לעונש מאסר של עד שנתיים או לקנס כספי גבוה. ראש הממשלה המקומי, כריס מינס, ציין כי יש לאסור גם הצהרות שטנה המשמשות להפחדה, ובהן הקריאה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

בתגובה למהלכים אלו, הודיעו קבוצות פרו-פלסטיניות ופעילי שמאל כי בכוונתם להגיש ערעור משפטי נגד החוקים. הממשלה הפדרלית מצדה מקדמת חקיקה שתאפשר לבטל ויזות לאנשים המעורבים בהפצת דברי שטנה.

החקיקה אושרה בבית העליון ברוב של 18 תומכים מול שמונה מתנגדים, בעקבות פיגוע חנוכה הנורא בחוף בונדי, בו נרצחו 15 יהודים רק בגלל היותם יהודים. מינס הבהיר כי "סידני וניו סאות' ויילס השתנו לנצח כתוצאה מפעילות הטרור הזו", והוסיף כי הממשלה מחויבת לשמירה על ביטחון האזרחים.

לצד המגבלות על חופש המחאה, החוק כולל רפורמה משמעותית בתחום רישוי הנשק. הבעלות על כלי נשק אישיים תוגבל לארבעה בלבד, בעוד שחקלאים יורשו להחזיק עד עשרה כלי נשק. כמו כן, החוק מחייב את כל בעלי הרישיונות להיות חברים במועדון נשק מאושר. המפלגה הלאומית התנגדה לסעיפים אלו בטענה כי הם פוגעים בקהילה החקלאית.