בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה כי על בית החולים "שערי צדק" לפצות בסכום של 28 אלף שקלים, עובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט מסית ברשתות החברתיות | על אף שבית הדין לא התעלם מאופי הפוסט, שכלל פסוק מהקוראן ותמונה המזוהה עם מנהיג חמאס, הוא פסק כי הליך הפיטורים המזורז היה לא תקין, ופגע בזכותה של העובדת להליך הוגן (חוק ומשפט)
העובד הודיע לחברת הניקיון בה הועסק על פרישתו לגמלאות, וציפה לקבל את פיצויי הפיטורים המגיעים לו. עקב טעות לא ברורה, החברה שילמה לו רק חלק ממה שהגיע לו ובאיחור ניכר. לאחרונה, בית הדין לעבודה חייב אותה לשלם על התנהלותה (משפט)
רופאה שעבדה בקופה כ-40 שנה הלכה לעולמה לפני כשנתיים. האלמן שלה תבע מהכללית פיצויי פיטורים, אך היא התנתה זאת בקבלת צו ירושה, והתשלום התעכב במשך כחודשיים וחצי. בית הדין לעבודה קבע כי גם אם הייתה זו טעות כנה, הכללית עדיין צריכה לפצות (משפט)
האישה, שהועסקה בעבודות ניקיון במשטרת ישראל באמצעות חברת כוח אדם, טענה כי בספטמבר 2013 החברה פיטרה אותה בהיותה בהריון בניגוד לחוק. החברה טענה כי העובדת התפטרה מיוזמתה. ביה"ד: התובעת רצתה לעבוד אך "סולקה מהאתר" (משפט)
התובעת שהועסקה כמטפלת סיעודית של קשישה פוטרה על ידי שתי בנותיה באופן מידי וללא פיצויים באוגוסט 2014, בטענה כי התעללה בה. בית הדין לעבודה בחיפה פסק לאחרונה לטובת העובדת כ-30,000 שקל לאחר שקבע כי הנתבעות לא הוכיחו שהתרחשה התעללות.
העובד, שהאמין כי אינו מקבל את כל זכויותיו, פנה לברר את מצבו אצל עורך דין, ופוטר עוד באותו היום. בית הדין לעבודה הבהיר עד כמה חמור האיסור לפטר עובד שניסה לברר את זכויותיו, והורה למעסיקה לפצות אותו בכ-70 אלף שקל