בית הדין לעבודה בחיפה הכיר לאחרונה בהתקף לב שאירע לאיש אחזקה בן 69 במהלך חקירה משטרתית – כתאונת עבודה. מדובר בהחלטה חריגה, שניתנה לאחר מחלוקת בין שני מומחים רפואיים באשר לקשר שבין החקירה לבין האירוע הלבבי.

על פי כתב התביעה, האיש עבד במשך 17 שנה כאיש אחזקה בדיור מוגן. לאחר שפוטר מעבודתו, הוזמן לקחת את תלושי המשכורת האחרונים – אך למחרת הגיעו שוטרים לביתו בעקבות תלונה על פריצה למקום העבודה. הוא נלקח לתחנת המשטרה, ובמהלך חקירתו החל לחוש כאבים חדים ודוקרים בחזה. השוטרים פינו אותו לבית החולים, שם אובחן כי לקה באוטם שריר הלב.

כאשר דחה ביטוח לאומי את בקשתו להכיר באירוע כתאונת עבודה, פנה האיש לבית הדין. מונו שני מומחים רפואיים בלתי תלויים, שהציגו עמדות מנוגדות:

הראשון טען כי מצבו הבריאותי של התובע – שכלל יתר לחץ דם, סוכרת, עישון ותורשה – היה גורם להתקף לב גם ללא האירוע החריג. השני קבע כי קיים קשר סיבתי ישיר, וכי אלמלא החקירה – האוטם היה מתרחש במועד מאוחר יותר.

לאחר ששקלה את שתי חוות הדעת, השופטת העדיפה את עמדת המומחה השני, בקובעה כי תשובותיו “מנומקות, מקצועיות ומתיישבות עם נסיבות האירוע”.

עם זאת, השופטת הוסיפה הערה מפתיעה: גם מדברי המומחה הראשון ניתן להסיק, בעקיפין, כי האירוע החריג האיץ את הופעת ההתקף. “כל אירוע הגורם לעלייה במאמץ או בהתרגזות היה יכול לגרום לתעוקת חזה,” כתב המומחה – קביעה שלדברי השופטת מחזקת את המסקנה שהחקירה היא שהובילה ישירות לאירוע הלבבי.

בסיום פסק הדין קבעה השופטת כי ההתקף יוכר כתאונת עבודה, מה שיאפשר לתובע לקבל דמי פגיעה וגמלאות נכות מביטוח לאומי.