בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מחק תביעה בסכום של כ־650 אלף שקלים שהגישה עובדת ניקיון לשעבר במעון הרשמי של ראש הממשלה בעיר.

התביעה הוגשה נגד שלושה גורמים – רעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו, המדינה וחברת כוח האדם שהעסיקה אותה – בטענה להתעמרות ופגיעה בתנאי העסקתה.

ההליך, שהתנהל במשך כחמש וחצי שנים בפני השופטת שרה ברוינר ישרזדה, הסתיים בהחלטה חריגה. בפסק הדין נכתב כי התנהלותו של בא־כוח התובעת לאורך ההליך "מנעה אפשרות להגיע להכרעה עניינית", לאחר שלא עמד במועדים, לא הגיש סיכומים כנדרש ולא שיתף פעולה עם הנחיות בית הדין.

אם התצפיתנית מנסה לפרוץ לאייפון הנעול של בתה; זו הבקשה שלה בני סולומון | 18:08

לפי פסק הדין, שמיעת הראיות הושלמה כבר לפני כשש שנים במאי 2019, אך חרף הוראות מפורשות להגיש סיכומים החל מיוני 2025, לא הוגשו סיכומים מטעם התובעת – גם לאחר שניתנו ארכות רבות. בית הדין ציין כי מזכירותו פנתה שוב ושוב לבא־כוח התובעת לבירור סטטוס, אולם ללא מענה.

עוד עלה כי במהלך השנים ביקש עורך הדין מספר דחיות ממושכות, חלקן בנימוק של שירות מילואים, לרבות בקשה חריגה לדחות את המשך ההליך בשישה חודשים עקב "שמירות עתידיות" שלא פורטו. בית הדין העיר כי לא ניתן היה לקבוע לוח זמנים ברור בהיעדר נתונים מאומתים.

בסיכומו של דבר, הורה בית הדין על מחיקת התביעה – ולא על דחייתה – בנימוק כי לא ניתן להכריע בתיק ללא סיכומים או מסגרת עובדתית ומשפטית מלאה. במקביל חויבה התובעת לשלם הוצאות משפט בסך כולל של 20 אלף שקלים, שיופעלו רק אם תבחר לחדש את ההליך בעתיד.

לאחר מתן פסק הדין הוגשה בקשה לביטולו, ובה נטען כי המחדלים נגרמו בשל שירות מילואים ממושך שאליו זומן בא־כוח התובעת בצו 8 למשך כשנתיים. הבקשה תיבחן לפי כללי ביטול פסקי דין הניתנים עקב מחדלים דיוניים.